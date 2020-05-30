Son seçim anketinde tartışmalı veriler: Erdoğan bir sonraki seçimi kaybedecek
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Son seçim anketinde tartışmalı veriler: Erdoğan bir sonraki seçimi kaybedecek

Avrasya Şirketi'nin gerçekleştirdiği son seçim anketine göre Erdoğan, İmamoğlu'nun 5 puan gerisinde kalacak. Avrasya'nın anketindeki verilerin, yapılan diğer anketlerin verilerinden uzak olması tartışma yarattı. Avrasya'nın verileri gerçekçi olmamakla eleştirildi.

Son seçim anketinde tartışmalı veriler: Erdoğan bir sonraki seçimi kaybedecek
30.05.2020 11:14 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:24

Avrasya Araştırma Şirketi'nin yaptığı yeni araştırmaya göre olası bir seçimde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a oy vereceklerin oranı %39 düzeyinde kalacak.

araştırmada "Erdoğan aday olursa oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39-40 bandında kalırken, "Oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 46-47 aralığında.

"MUHALEFET TEK ADAY ÇIKARIRSA İMAMOĞLU'NUN ŞANSI ARTIYOR"

Muhalefet tek aday çıkarttığında ise Erdoğan'ın kazanma şansı iyice düşüyor. İmamoğlu ve Erdoğan'ın yarıştığı bir senaryoda kararsızlar dağıtılmadan önce İmamoğlu'nun oyu yüzde 45,5 olurken, Erdoğan'ın oy oranı 40,4'te kaldı. Araştırma sonuçlarına göre kararsızların verdikleri cevaplar, muhalefete daha yakın oldukları yönünde.

Son seçim anketinde tartışmalı veriler: Erdoğan bir sonraki seçimi kaybedecek

Yani kararsızlar eklendiğinde İmamoğlu'nun oyu daha da artıyor ve fark giderek açılıyor. Erdoğan'ın karşısında Mansur Yavaş aday olduğunda ise yüzde 39,7 alırken Erdoğan 39,9 oy alıyor.Kararsızlar dağıtıldığında ise Yavaş da Erdoğan'ı geride bırakıyor.

AVRASYA'DAN TARTIŞMALI ANKET

Avrasya'nın anketi ise sonuçlarıyla tartışma yarattı. Erdoğan'ın seçim kaybettiğini söyleyen ilk araştırma bu olmasa da rakamlar arasındaki fark tartışma yarattı. Zira yakın zamanlarda yapılan son anketlerle kıyaslandığında Avrasya'nın verileri gerçekçi olmamakla eleştirildi.

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