Bu akşam maç yok mu? 26 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 26 Kasım Cuma bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve oyuncunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak maçları ile ilgili detaylar haberimizde

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

11:45

Western United - Perth Glory

Avustralya A Ligi

17:30

Balıkesirspor - Manisa FK

Spor Toto 1. Lig

18:30

Play-Off Kura Çekimi

2022 Dünya Kupasi

19:00

Senica - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

19:00

Senica - Zilina

Slovakya Fortuna Ligi

20:00

Adana Demirspor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

20:00

M.Başakşehir - Altay

Spor Toto Süper Lig

20:00

Gençlerbirliği - Bursaspor

Spor Toto 1. Lig

20:00

Osijek - Lokomotiv Zagreb

Hırvatistan 1. Ligi

20:00

Crotone - Vicenza

İtalya Serie B

20:00

Piast Gliwice - Termalica

Polonya Ekstraklasa

20:30

F.Düsseldorf - Heidenheim

Almanya Bundesliga 2

20:30

Jahn Regensburg - Dynamo Dresden

Almanya Bundesliga 2

20:30

Grazer - Aus Lustenau

Avusturya 1. Ligi

20:30

Innsbruck - Austria II

Avusturya 1. Ligi

20:30

Lafnitz - FC Juniors

Avusturya 1. Ligi

21:00

Aarhus - Silkeborg

Danimarka Süper Ligi

21:00

Helsingor - Koge

Danimarka 1. Ligi

21:00

Lyngby - Jammerbugt

Danimarka 1. Ligi

21:30

Dinamo Bucuresti - Craiova

Romanya Liga 1

22:00

Hajduk Split - Istra 1961

Hırvatistan 1. Ligi

22:00

NEC Nijmegen - Cambuur

Hollanda Eredivisie

22:00

ADO Den Haag - Dordrecht

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Eindhoven - Jong AZ

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Excelsior - Jong Utrecht

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Volendam - Den Bosch

Hollanda Eerste Divisie

22:00

De Graafschap - Ajax

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Maastricht - Jong PSV

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Oss - SC Telstar

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Roda - VVV Venlo

Hollanda Eerste Divisie

22:00

Virton - Waasland Beveren

Belçika 1. B Ligi

22:25

Floridsdorfer - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

22:30

Stuttgart - Mainz

Almanya Bundesliga

22:30

Lecce - Ternana

İtalya Serie B

22:30

Wisla Plock - Radomiak Radom

Polonya Ekstraklasa

22:45

Cagliari - Salernitana

İtalya Serie A

22:45

St.Gilloise - Leuven

Belçika Pro League

23:00

Lens - Angers

Fransa Ligue 1

23:00

Athletic Bilbao - Granada

İspanya La Liga

23:00

Alcorcon - Lugo

İspanya La Liga 2

23:00

Mirandes - Real Oviedo

İspanya La Liga 2

23:00

WBA - Nottingham Forest

İngiltere Championship

23:10

Fransa - Kazakistan

FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

23:15

Moreirense - Gil Vicente

Portekiz Liga NOS

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet