Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu var mı, yok mu, yeni bölüm saat kaçta başlıyor? 28 Şubat Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKTU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Şubat Pazartesi bugün Alparslan: Büyük Selçuklu saat 20:45 'de başlayacaktır . Diziden önce Şube Belgeseki ekranlara gelecek. Belgeselden sonra dizinin yeni bölümü başlayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (28 ŞUBAT 2022)

19:00 - Ana Haber

19:45 - Şule

20:45 - Alparslan: Büyük Selçuklu

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKTU BUGÜN YOK MU, NEDEN BAŞLAMADI? (28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ)

Alparslan: Büyük Selçuklu normalde her Pazartesi saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün yani 28 Şubat Pazartesi 2022 TRT 1'de Şule Belgeseli ekranlara gelecek. Şule belgeseli bittikten sonra Alparslan: Büyük Selçuklu saat 20:45 'de yeni bölümüyle başlayacaktır. Yani Alparslan: Büyük Selçuklu saat 20:00 'da değil saat 20:45 'de başlıyor. Dizinin yeni bölümü bugün ekranlara gelecek.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Maria, kendisine verilen görevi başarabilecek mi?

#AlparslanBüyükSelçuklu yeni bölümüyle bu akşam 20.45'te @trt1'de! @EvcenF"

Buna göre dizi saat 8'de değil 8:45 'de ekranlarda olacaktır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKTU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karargâhın kuşatmasını kaldırmak için plan kuran Alparslan, bu plan sayesinde Dukas'ı rehin almıştı. Diyojen'e Dukas'ı vererek kuşatmayı kaldırmasını teklif eden Alparslan, kuşatmayı bu takasla kaldırabilecek mi? Takas kabul edilmezse Dukas'a ne olacak?

Alparslan'ın kurduğu oyunla Emir Bozan'ın ticarette yaptığı hile ortaya çıkmıştı. Batur Bey'in Şehver Sultan'a anlatıp gösterdikleriyle sıkışan Emir Bozan'ın sonraki adımı ne olacak? Emir Bozan'ın gerçek yüzünü gören Şehver Sultan bundan sonra Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?

Diyojen'in karargâhı kuşatmasıyla beraber içeride zor günler geçiren Yınal ve alpları, karargâhta ne kadar daha dayanabilecek?

Bizans'ın kendisine güvenmesini yeniden sağlayan Akça, kuşatmanın kaldırılmasında ve Selçuklu'nun sonraki planlarında yardım edebilecek mi?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKTU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Melik Muhammed Alparslan : 1- : Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Hasan'ın kızıdır. Küçükken annesi Kekavmenos tarafından öldürülmüş daha sonra Kekavmenos onu Maria adlı kızı olarak yetiştirmiş ve obaya casus olarak göndermiştir. Lakin Akça Hatun kendisinin Türk olduğundan haberdardır.

Mehmet Özgür : Hasan : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziridir. Akça hatunun babasıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan : Gazneliler Devleti emiridir. Karmatilerin lideridir.

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısı'dır. Alparslan'ın bir düşmanıdır.

Gizem Karaca : Evdokya : Konstantinopolis patriği I. Mihail Kirularios'un yeğenidir. Devlet işlerinde Ani tekfuru Kekavmenos'a yardım eder.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

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