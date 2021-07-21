Bu adrenalin için akın akın geliyorlar
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Bu adrenalin için akın akın geliyorlar

İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe - Haberler | Güncel

Bu adrenalin için akın akın geliyorlar Serindere Kanyonu her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor Buz gibi buyun içinde yürümekte güçlük çeken doğaseverler farklı bir adrenalin yaşıyor Kocaeli'nde bulunan onlarca kanyondan birisi olan Serindere, her gün yüzlerce adrenalin tutkununu ağırlıyor.

Bu adrenalin için akın akın geliyorlar

Serindere Kanyonu her gün yüzlerce kişiyi ağırlıyor

Buz gibi buyun içinde yürümekte güçlük çeken doğaseverler farklı bir adrenalin yaşıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nde bulunan onlarca kanyondan birisi olan Serindere, her gün yüzlerce adrenalin tutkununu ağırlıyor. Yüksek debiyle akan buz gibi suda yürümekte zorlanan adrenalin tutkunları, zorlu parkurları tek tek geçiyor.

Düşe kalka yolculuk

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Serindere Kanyonu, zorlu parkuru ile adrenalin tutkunlarını mest ediyor. Her gün yüzlerce kişi kanyonun zorlu parkurunda yürümek için bölgeye geliyor. İçinde 6 şelaleyi barındıran kanyonda, zaman zaman suyun yüksekliği de 1 metreyi geçiyor. Çok hızlı akan dereden karşıya geçmek bazı noktalarda güç hale geliyor. Gruplar halinde bölgeye gelen adrenalin tutkunları, dar geçitlerden geçerek, suyun zorlu aktığı yerlerde güçlükle yürümenin tadını çıkartıyor.

O anlar aksiyon kamerasında

Adrenalin tutkunları o anları aksiyon kamerası ile kaydetmeyi ihmal etmiyor. Kocaeli'nin hemen hemen her ilçesinde bir kanyon yer alırken, en fazla ilgi görenler arasında Serindere yer alıyor. Yüksek hızla akan suyun içinde zaman zaman talihsiz kazalarda yaşanabiliyor. Derenin kayalık olması, zaman zaman derinleşmesi ve yüksek hızla akması sebebiyle, yürüyüş yapanlar suya kapılıyor.

"Su çok soğuktu"

Düşe kalka bir yolculuk yaptıklarını ifade eden Büşra Günal, "Bazen battık, bazen çıktık. Çok heyecanlıydı. Yüzlerce insan var. Çok güzel bir deneyim oldu. Su çok soğuktu" dedi.

"Manzara harika, çok güzeldi"

Serindere'ye grup olarak geldiklerini söyleyen Gizem Emre ise, "Düşe kalka yol aldık. Bazen su boyumuzu aşmaya yakındı. Manzara harika, çok güzeldi" diye konuştu.

Bu adrenalin için akın akın geliyorlar
Bu adrenalin için akın akın geliyorlar
Bu adrenalin için akın akın geliyorlar
Bu adrenalin için akın akın geliyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe

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