Bu 39 şehirde yaşayanlar dikkat! Sokağa çıkma kısıtlama pazartesi sabahına kadar sürecek

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Kademeli normalleşme kapsamında aylar sonra kısıtlamanın kaldırıldığı ilk gün sona ererken pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başladı. Buna göre sokak kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te, yüksek ve çok riskli 39 ilde ise Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

Ülke genelinde akşamları uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başladı. Buna göre kademeli normalleşme kapsamında alınan önlemlerde kısıtlama, düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te, yüksek ve çok riskli illerde ise Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMANIN UYGULANACAĞI İLLER

Bu akşam 21.00'den, 8 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması çok yüksek ve yüksek riskli illerde uygulanacak. Bu illerde yer alan vatandaşlar pazartesi gününe kadar sokağa adım atamayacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.

PAZAR GÜNDÜZ KISITLAMANIN UYGULANMAYACAĞI İLLER

Bu akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı saat 05.00'te sona erecek. Bu illerde pazar günü saat 05.00'ten 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.