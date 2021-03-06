Bu 39 şehirde yaşayanlar dikkat! Sokağa çıkma kısıtlama pazartesi sabahına kadar sürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bu 39 şehirde yaşayanlar dikkat! Sokağa çıkma kısıtlama pazartesi sabahına kadar sürecek

06.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:50

Kademeli normalleşme kapsamında aylar sonra kısıtlamanın kaldırıldığı ilk gün sona ererken pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başladı. Buna göre sokak kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te, yüksek ve çok riskli 39 ilde ise Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

Ülke genelinde akşamları uygulanmaya devam eden sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'da başladı. Buna göre kademeli normalleşme kapsamında alınan önlemlerde kısıtlama, düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı 05.00'te, yüksek ve çok riskli illerde ise Pazartesi sabahı 05.00'te sona erecek.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMANIN UYGULANACAĞI İLLER

Bu akşam 21.00'den, 8 Mart Pazartesi günü sabah 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması çok yüksek ve yüksek riskli illerde uygulanacak. Bu illerde yer alan vatandaşlar pazartesi gününe kadar sokağa adım atamayacak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.

PAZAR GÜNDÜZ KISITLAMANIN UYGULANMAYACAĞI İLLER

Bu akşam saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde Pazar sabahı saat 05.00'te sona erecek. Bu illerde pazar günü saat 05.00'ten 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

ORTA RİSKLİ İLLER

Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

Bu 39 şehirde yaşayanlar dikkat! Sokağa çıkma kısıtlama pazartesi sabahına kadar sürecek

İlgili Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Demet Özdemir Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu 39 şehirde yaşayanlar dikkat! Sokağa çıkma kısıtlama pazartesi sabahına kadar sürecek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 22:50:43. #1.16#
title