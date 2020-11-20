BTS yeni şarkısı yayınlandı! Life Goes On sözleri! Life Goes On Türkçe sözleri! BTS Life Goes On yayınlandı!

Yayınlandığı andan itibaren kısa sürede milyonlara ulaşan BTS - Life Goes On 4 saat gibi bir sürede 21 milyondan fazla izlendi. İşte, BTS Life Goes On Türkçe sözleri!

Yayınlanması heyecanla beklenen BTS Life Goes On, dinleyici ile buluştu. BTS Life Goes On sözleri! Life Goes On Türkçe sözleri! BTS Life Goes On yayınlandı!

BTS GRUBU HAKKINDA

BTS, diğer adıyla Bangtan Boys Big Hit Entertainment tarafından oluşturulan, 7 üyeden oluşan Güney Koreli grup. Grubun hayranlarına "ARMY" denmektedir.

BTS, ilk teaserları 26 Mayıs'ta çıkmadan önce de, yayınladıkları coverlar ve blog yazıları sayesinde hayran kazanmış bir gruptur. 12 Haziran 2013'te "2Cool 4Skool" albümünün çıkış şarkısı 'No More Dream'i yayınlayarak resmî olarak çıkışlarını yapmış oldular. Kliplerindeki ve şarkıdaki alışılmamış ögeler birçok hayranın ilgisini çekti. İlk performanslarını -No More Dream, We're Bulletproof Pt.2, Like- 12 Haziran'da albüm tanıtımı için yapılan showcasede sahnelediler. Yazdıkları şarkı sözleri, danslarıyla ve freestyle (doğaçlama) rapleriyle kısa sürede ilgi odağı oldular.

BTS, yaygın oldukları dönemde, Most Beautiful Moment in Life üçlemesi, The Most Beautiful Moment in Life, Part 2 ve The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever ile Billboard 200 listesine girerek yükselişini sürdürdü.

The Most Beautiful Moment In Life, Part 2 ayrıca Billboard World Albums Listesi'nde 1 numarada yer aldı ve birkaç hafta boyunca listede kalarak BTS'i bu başarıya ulaşan ilk K-Pop grubu yaptı.

The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever , 2016 Melon Müzik Ödülleri'nde (MMA) "Yılın Albümü" ödülünü aldı. Bu ödül BTS'in çıkışlarından itibaren ilk daesang'ı, diğer bir deyişle ilk "Büyük Ödül"ü oldu.

Grup ikinci full albümleri, Wings'in yayımlanması ile, (iTunes'ta 26 ülkede #1 numaraya yerleşti) ilerleyişlerine devam ettiler. Albüm ayrıca Billboard 200 listesine 26. sıradan giriş yaptı. (Bu, bir K-Pop albümünün ulaştığı en yüksek sıraydı. Bu da grubu, hem 3 tane kayıtla listeye giren ilk K-Pop grubu, hem de listede 1 haftadan daha fazla zaman geçiren ilk K-Pop grubu yaptı.) Kendi ülkelerinde (Güney Kore), Wings yayımlandığı ilk ayında 681,924 tane kopya sattı ve Goan tarihinde en yüksek ilk ay albüm satış rekorunu kırdı. Aynı zamanda Goan tarihinde şimdiye kadar en yüksek satış yapan albüm oldu. Albümün ilk teklisi, "Blood Sweat & Tears"grubun Gaon Dijital Listesi'nde ilk 'yerli number one hit'i oldu. Bugüne kadar, BTS'in diskografisi tahmini olarak dünya çapında 2.5 milyon civarında sattı. Geniş ve uluslararası hayran kitleleriyle, Asya, Avrupa, Avustralya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da verdikleri 'sold out' konserleriyle tanınırlar. BTS'in olağanüstü performansları onlara 2015 Mnet Asian Music Awards'ta (MAMA) "En İyi Dünya Performansçısı" ödülünü kazandırdı. Aynı ödül töreninden tam bir yıl sonra grup "Yılın Sanatçısı" daesang'ını alarak üç büyük şirketten çıkmayıp(YG Entertainment, JYP Entertainment, SM Entertainment) bunu başaran ilk grup oldular. Aynı zamanda geniş sosyal medya varlıklarıyla da tanınırlar, BTS, Forbes tarafından Twitter'da Mart 2016'da "en çok retweetlenen sanatçı" olarak adlandırıldı. Bunu takiben, BTS Twitter'da emojisi bulunan ilk Koreli gruptur.[4][5] Ekim 2016'da, Billboard, BTS'i kendilerinin Social 50 listesinde #1 numaraya yerleştirdi. Böylece onları listenin başında yer alan ilk Koreli grup yaptı. Ayrıca Spotify uygulamasında 1 milyon takipçiyi aşan ilk K-Pop grubu oldular.

Life Goes On sözleri



[Verse 1: Jungkook, Jimin]

Bir gün dünya durdu

Uyarmadan

İlkbahar nasıl duracağını bilmiyordu

Buraya duygusuzca geldi

Silinmiş ayak izleriyle dolu bir sokak

Buradan aşağı düşüyorum

Zaman kendi başına ilerliyor

Üzgünüm

Bir şey söylemeden

[Verse 2: RM]

Görünüşe bakılırsa bugün yine yağmur yağacak

Sen sırılsıklamsın

Hala durmuyor

O kara buluttan daha hızlı koşmak

İşe yarar sandım

Sanırım ben sadece bir insanım

Cehennem gibi acıtıyor

Dünyanın bana verdiği o soğukluk

Sana şükürler olsun ki, tozu geri döndürüyorum

Ch'ung-ha'nın bir sonbahar ile yaptığı ritimsiz dans

Haydi, kış geldiğinde dinlenelim

Daha sıcak nefesim

[Pre-Chorus: V, Jungkook]

Sonunu göremiyorum

Bir çıkış yok mu?

Ayağım kalkmayacak, of

Bir süreliğine gözlerini kapa

İşte burada, tut elimi

Haydi geleceğe koşalım

[Chorus: Jungkook, Jimin]

Ormandaki bir yankı gibi

O gün gelecek

Hiçbir şEy olmamışçasına

Evet, hayat devam ediyor

Mavi gökyüzünd?ki bir ok gibi

Başka bir güne uçuyoruz

Yastığımda, masamdaYine bu şekilde

[Verse 3: Suga]

Bu müziği sana ödünç vereceğim

Neyse ki, biz gerçeğiz

Sen de henüz değişmedin

[Verse 4: J-Hope]"

Merhaba" bu anlama gelir

"Merhaba" sondan başa kadar

Haydi bugüne ve yarına birlikte devam edelim

Olduğun yerde kal, ama karanlıkta saklanmaIşık geri gelecek

[Pre-Chorus: V & Jungkook, Jin]

Sonunu göremiyorum

Bir çıkış yok mu?

Ayağım kalkmayacak, of

Bir süreliğine gözlerini kapa

İşte burada, tut elimi

Haydi geleceğe koşalım (oh, oh, oh)

[Chorus: All]

Ormandaki bir yankı gibi

O gün gelecek

Hiçbir şey olmamışçasına

Evet, hayat devam ediyor

Mavi gökyüzündeki bir ok gibi

Başka bir güne uçuyoruz

Yastığımda, masamda

Yine bu şekilde

[Outro: Jimin and V]

Hatırlıyorum

Hatırlıyorum

Hatırlıyorum

Hatırlıyorum