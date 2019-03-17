Btp Adayı Özkar'ın Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü Mesajı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kilis Belediye Başkan Adayı Alaiddin Özkar, Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

BTP Adayı Özkar, Mustafa Kemal'in komutasındaki Türk ordusunun, "Çanakkale Geçilmez" diye tarihe altın harflerle yazdırdığı büyük destanın yıldönümünde olduklarını belirterek, "Savaş esnasında öyle bir komutan düşünün ki şöyle emrediyor, 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum.' ve öyle bir ordu düşünün ki bu emri zerre tereddüt göstermeden yerine getiriyor. Atatürk verdiği emri şu şekilde açıklıyor: "Kumandanlara verdiğim sözlü emirlere şunu eklemişimdir. Ben size taarruz emretmiyorum ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir." Bugün Türk Milleti ile Mustafa Kemal Atatürk'ün arasını açmak isteyenlere bu ders yeter de artar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur

BTP Kilis Belediye Başkan Adayı Özkar mesajında, "Atatürk'ün ağzından Çanakkale'de yaşananlar bakın nasıl anlatılıyor, 'Ölenleri görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir fütur dahi göstermiyor, sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler Kelime-i Şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerindeki ruh kuvvetini gören şayan-i hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.' (Mustafa Kemal Atatürk, Anafartalar Hatıraları, sayfa 24) Bugün Atatürk'ü görmezden gelenler şunu çok iyi bilmelidir ki, Atatürk Vatandır, Atatürk Bayraktır ve Türk Milleti ile kopmaz bir bütündür" ifadelerine yer verdi.

Hoş geldin Atatürk ile Ata'mızı yeniden tanıdık

BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın kitabına da dikkat çeken Özkar'ın mesajında, "BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın eşsiz eseri 'Hoş geldin Atatürk' kitabını okuyanlar bu söylediklerimi çok daha iyi anlayacaklardır. Baş, ülkemizde ne eksik is onu yerine koyma bilinci ile Mustafa Kemal Atatürk'ü bilinmeyen yönleriyle ele aldığı eseriyle, yine büyük hizmetin altına imza atmıştır. Bugün biz Türk Milletine düşen görev ise, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkanlara sahip çıkmak, onlarla aynı yolda yürümektir. Dün Atatürk'ün ölmeyi emrettiği dedelerimiz nasıl tarihe altın harflerle imzalarını atmışlar ise, biz de bugün aynı ruhla hareket etmek zorundayız" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA