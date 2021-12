BŞEÜ Rektörü Beydemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Beydemir, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Dumanlar arasında", yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğraflarını seçen Beydemir, spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" karesine oy verdi.

Prof. Dr. Şükrü Beydemir, oylamaya sunulan fotoğrafların arkasında birçok öyküyü barındıran fotoğraflar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Her bir fotoğraf kendi içinde değerlendirildiğinde gerçekten mükemmel fotoğraflardır. Bizim seçtiklerimiz belki de bizim ruh dünyamızı etkileyen fotoğraflar olduğu için oyladığımız fotoğraflardır ki 'hangisine oy verebiliriz' diye çok düşündük. Her bir basın mensubumuza, bu fotoğrafları çeken arkadaşlarımıza her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Seneye de güzel fotoğraflarla birlikte seçim yapmak istiyoruz."