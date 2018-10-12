4. Kez Hakim Karşısına Çıkan Brunson, Eşi ile Göz Göze Gelince Ağlamaya Başladı

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, bugün görülen 4. duruşmada eşi Norine Brunson'la göz göze geldi. Brunson çifti ellerini kalplerine götürerek dua ederken, Rahip Brunson'un gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

DURUŞMA SALONUNDA DUYGUSAL ANLAR

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson, duruşma salonunda eşi Norine Brunson'la göz göze gelip bir süre bakıştılar. Daha sonra Brunson çifti ellerini kalplerine götürerek dua eti. Duygusal anlar yaşayan Rahip Brunson'un gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

NE OLDU?

Terör örgütü FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson, 4. kez hakim karşısına çıkmak için ev hapsinde tutulduğu dairesinden alınarak Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde götürüldü. Brunson'ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier de davanın görüleceği Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne geldi. Dava saat 10.30 sularında başladı. Duruşmaya saat 12.30 sıralarında ara verildi. Duruşma, verilen aranın ardından saat 14.00'da yeniden başladı.



