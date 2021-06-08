Brüksel'de maske zorunluluğu kaldırıldı
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Brüksel'de maske zorunluluğu kaldırıldı

Brüksel'de maske zorunluluğu kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Belçika'nın 3 federal bölgesinden biri olan Brüksel bölgesinde alışveriş merkezi ve dükkanların bulunduğu çok yoğun sokaklar hariç bölge genelinde kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Belçika'nın 3 federal bölgesinden biri olan Brüksel bölgesinde alışveriş merkezi ve dükkanların bulunduğu çok yoğun sokaklar hariç bölge genelinde kamuya açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Belçika'da korona virüs (Covid-19) salgınının ilk günlerinden itibaren uygulanmaya başlanan maske takma zorunluluğu, ülkenin 3 federal bölgesinden biri olan ve ülkenin başkenti Brüksel'in de içinde bulunduğu Brüksel bölgesine bağlı 19 belediyede uygulanmaya devam ediyordu. Söz konusu yasak, ülkede salgına ilişkin verilerin olumlu seyretmesi ve Covid-19'a karşı aşılama sürecinin başarıyla ilerlemesi nedenleriyle yeniden ele alındı. Böylelikle 19 merkezin belediye başkanlarından oluşan Bölge Güvenlik Konseyi tarafından alınan kararla bölge genelinde iç ve dış mekanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Etterbeek, Uccle ve Merkez Brüksel Belediyeleri'nin ön plana çıktığı karara rağmen federal düzeyde alınan tedbirler dahilinde toplu taşıma araçlarında ve alışveriş merkezi ve dükkanların bulunduğu çok yoğun sokaklarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

Brüksel Bölge Başbakanı Rudy Vervoort, söz konusu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Bu karar insanların maske takamayacağı anlamına gelmiyor. İsteyen herkes maskesini takmaya devam edebilir' ifadelerini kullandı.

Ülkenin diğer 2 bölgesi Valonya ve Flaman bölgelerinde henüz benzer bir karar alınmazken, Valon bölge yönetiminin henüz böyle bir karar için erken olduğu görüşünde olduğu, özellikle Liege, Charleroi ve Namur gibi şehirlerde maske takma zorunluluğunun devam etmesinin planlandığı bildirildi.

Öte yandan ülkede salgına bağlı vaka ve can kaybı sayıları düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta itibariyle günlük vaka sayısı 69'a, günlük vefat sayısı ise 14'e kadar düştü. Geçtiğimiz haftalara göre yüzde 18'lik bir düşüş anlamına gelen son duruma göre, hala 968 kişi hala hastanelerde tedavi görürken bunların 335'i yoğun bakımda bulunuyor. Salgının başından bu yana 1 milyon 71 bin 271 kişinin virüse yakalandığı Belçika'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 Bin 41 kişiye ulaştı.

(Mustafa Ulusoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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