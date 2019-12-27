Bruce Lee'nin kızı 'Babamın fotoğrafını izinsiz kullandı' dediği fast food zincirinden 30 milyon...

27.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:40

Hong Kong asıllı Amerikalı aktör ve dövüş sanatları ustası Bruce Lee'nin kızı Shannon Lee, logosunda babasının fotoğrafını kullanmakla suçladığı bir fast food zincirine 30 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Çin genelinde 600 kadar şubesi olduğu belirtilen Real Kungfu adlı şirketin logosunda Bruce Lee'ye benzeyen ve Kung Fu pozu veren bir figür yer alıyor.

Şanghay'daki bir mahkemede görülecek davanın başvuru dilekçesinde logonun kaldırılması talep ediliyor.

'15 yıldır bu logoyu kullanıyoruz'

Real Kungfu ise 15 yıldır kullandıkları bu logonun Çin Patent Dairesi tarafından onaylandığını söylüyor.

1973'te ölen Bruce Lee'nin fikri mülkiyet hakları Shannon Lee'nin başkanı olduğu Bruce Lee Enterprise adlı şirketin sorumluluğunda.

Şirketin internet sitesinde "Şirketimiz kişisel gelişim, pozitif enerji ve küresel uyum konusunda esin kaynağı olması için Bruce Lee'nin sanat ve felsefesini yaymayı ve dövüş sanatlarının enerjisini canlı tutmayı amaçlamaktadır" deniyor.

San Francisco doğumlu Bruce Lee (Lee Jun-fan) tüm zamanların en etkili dövüş sanatları ustası olarak nitelendiriliyor.

20'nci yüzyılın pop kültürü simgelerinden biri olan Bruce Lee Doğu ve Batı yakınlaşması ve Amerikan filmlerinde Asyalılara bakışın değiştirilmesindeki katkılarıyla biliniyor.

Bloomberg haber sitesi, davanın Çin için fikri mülkiyet hakları konusunda bir sınav niteliğinde olduğuna dikkat çekti.

Çin yönetimi, fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi için adımlar atma taahhüdünde bulunmuştu.