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Bronz madalya alan milli tekvandocu, başarı sırlarını gençlerle paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bronz madalya alan milli tekvandocu, başarı sırlarını gençlerle paylaştı

Esenler Belediyesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber ile sporcu çocuk ve gençleri buluşturdu.

Esenler Belediyesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber ile sporcu çocuk ve gençleri buluşturdu. Düzenlenen programda Reçber, 'Madalya Hikayeleri' programı ile başarı sırlarını gençlerle paylaşırken kendisine sorulan soruları cevapladı.

Esenler'de dün, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Milli sporcu Hakan Reçber ile tekvandoyla ilgilenen çocuk ve gençler bir araya geldi. Esenler Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Madalya Hikayeleri' programında Reçber, başarı hikayesini, çalışma programını ve yaşadığı bazı zorlukları anlattı. Ayrıca soru cevap bölümü olan programda gençler, merak ettiklerini Milli sporcu Reçber'e yöneltti. Reçber de soruları tek tek cevapladı. Gazi Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümü okuyan Reçber gençlere, "Hiçbir şey imkansız değildir. Ben de çok zorluklar yaşadım. Ama mücadele etmekten vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Siz de hayallerinizden vazgeçmeyin, kötü alışkanlıklardan da uzak durun" şeklinde seslendi.

"MECBURİYETTEN DEĞİL, İSTEYEREK ÇALIŞIYORUM"

Aldığı madalyanın kariyeri için çok gurur verici olduğunu ifade eden Hakan Reçber, "Aynı zamanda ülkem için de bu çok iyi. İnşallah önümüzdeki olimpiyatta da altın madalyaya uzanmaya çalışacağım" diye konuştu.

Anne ve babasının tekvando kulübü olduğunu belirten Milli sporcu Reçber, spora küçüklüğünden başladığını ve hiçbir zaman da bırakmayacağını söyledi. Günlük 4 saat bazen ise 2 saat çalışma yaptığını belirten Reçber şunları söyledi:

"Mecburiyetten değil, her zaman isteyerek çalışıyorum. Her gün antrenman yapıyorum. Özellikle çalışmalarımı yaparken müzik dinliyorum. O an moduma göre dinlediğim tür değişebiliyor. Ben insanları dinlemek yerine müzik dinlemeyi tercih ediyorum."

"TEKERLEKLİ SANDALYEYLE YAŞADIM"

Her insan gibi kendisinin de düştüğü noktalar olduğunu ifade eden Reçber, geçmişte sakatlıklar yaşadığını ve nörolojik sorundan bir zamanlar yürüyemeyip tekerlekli sandalyeye mecbur kaldığını söyledi. Reçber, "Belki de hayatım boyunca o tekerlekli sandalyede de kalabilirdim. Fakat ben bunu da atlattım ve dünya şampiyonu oldum. Spora olan aşkım beni ayakta tuttu. Kesinlikle isteyince her şey yapılabilir. Asla vazgeçmeyin" dedi.


Bronz madalya alan milli tekvandocu, başarı sırlarını gençlerle paylaştı

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