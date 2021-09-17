Brezilya'yı ayağa kaldıran görüntü! Kocası tarafından darbedilen hamile kadın camdan atlamaya çalıştı

Rahatsız edici olay, Cumartesi günü Rio de Janeiro'nun Duque de Caxias kasabası sakinleri tarafından kaydedildi. Görüntülerde, 35 yaşındaki María José'nin sol bacağını pencerenin üzerine koyduğu görülüyor. Ancak hamile olduğu aktarılan kadının 32 yaşındaki eşi Vitor Batista, kafasından tutup çekerek onu daireye geri çekiyor gibi görünüyor.

KOMŞULAR POLİSE HABER VERİNCE TUTUKLANIP MERKEZE GÖTÜRÜLDÜ

İkinci bir video, hamile anneyi pencere pervazından geriye doğru eğilmiş halde gösteriyor. Batista daha sonra pencereyi kapatmaya çalışırken karısını kendisine doğru çekiyor. Olayı gören komşular, polise haber verdi ve olay yerine gelen güvenlik güçleri Batista'yı tutuklayarak polis merkezine götürdü.

YETKİLİLERE "SADECE BİR AİLE KAVGASI" DEMİŞ

Batista'nın Pazartesi günü José'nin yardım isteyen bir not yazıp onu pencereden aşağı attığını öğrenince öfkelendiği bildirildi. Brezilya haber kanalı G1'e göre, Batista yetkililere kavganın 'sadece bir çiftin kavgası' olduğunu söyledi.

MAYIS AYINDA PENCEREDEN ATLAYIP KAÇMAK İSTEMİŞ

José ise televizyon kanalına yaptığı açıklamada, iki yıllık kocasının ilişkileri boyunca onu defalarca dövdüğünü söyledi. Batista'nın önceki ilişkisinden dolayı kendisini ve dört yaşındaki oğlunu tehdit ettiği de iddia edildi.

José'nin daha önce de Mayıs ayında kaçmak için pencereden atladığı bildirildi. José, "Çok kıskançtı ve sahipleniciydi. İşe gitmek için sokağa çıkmama bile izin vermiyordu. İşimi bile kaybettim" dedi.

"HER ZAMAN DEĞİŞEBİLECEĞİNE İNANDIM ANCAK DEVAM ETTİ"

Sürekli eşi tarafından istismara uğramasına rağmen José, Batista'nın sonunda değişeceğini umuyordu. Jose, "Her zaman değişebileceğine inandım, ancak saldırganlık devam ediyor. Ve daha da kötüye gidiyor" diyerek ekledi: "Gitmeye cesaretim yoktu. Utandım."

Polis şefi Fernanda Fernandes, komşuların José'nin hayatını kutardığını söyledi ve "Belki de komşular polisi aramamış olsaydı ve olanları kameraya almasaydı, kurban hayatta kalamayacaktı" dedi.

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