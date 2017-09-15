Brezilya Tarım Bakanının Evine Polis Baskını

SAO PAULO(AA)- Brezilya Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Luiz Fux'un emri ile federal polis, Mato Grosso eyaleti valiliği döneminde eyalet meclis üyelerine rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturmada Brezilya Tarım Bakanı Blairo Borges Maggi'nin evine baskın düzenlenerek arama yapıldı.



Mato, Grosso eyaletinde



2010-2014 yılları arasında valilik görevini yürüten ve şubat 2017'de rüşvet aldığı suçlamasıyla tutuklanan Silval da Cunha Barbosa, Cumhuriyet Başsavcılığı ile yaptığı anlaşma kapsamında muhbirlik yaptı. Barbosa, 2008'deki belediye seçimlerinde, Brezilya Demokratik Hareket Partisinden destek almak için Kongre üyesi Carlos Bezerra'ya, dönemin valisi Maggi ve eski Belediye Başkan Yardımcısı Mauro Mendes'in isteği ile yapılan 4 milyon Brezilya reallik (2,5 milyon dolar) transfere aracılık ettiğini itiraf etti. Barbosa'ya göre o tarihte parti, Maggi'nin seçimlerdeki müttefikinin rakibi için destek ilan edecekti.





Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot, Federal Yüksek Mahkemeden soruşturma izni isterken "Diğer karakterlerin de pay sahibi olduğu söylenebilir ancak siyasetçiler arasında şüphesiz ki suç örgütünün en önde gelen liderlik rolünü yerine getiren Blairo Borges Maggi figürü göze çarpıyor" demişti.



Maggie'nin basın ofisi tarafından yayınlanan açıklamada, Blairo Maggi'nin adaleti engellemek için asla kanunlara aykırı bir işlem yapmadığı ya da yetki vermediği ifade edilirken, kamu hayatında veya şirketlerinde de asla yasa dışı olmadığı belirtildi.



Brezilya'nın en büyük soya üretim şirketinin sahibi olması nedeniyle "soya kralı" olarak bilinen Maggie, 2003-2010 yılları arasında yürüttüğü Mato Grosso eyalet valiliğinin ardından 2011'de senatoya seçilmişti. 2016 yılının mayıs ayında ise Devlet Başkanı Michel Temer tarafından Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atanmıştı.