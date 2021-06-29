Brezilya, orman tahribatıyla mücadele için Amazonlar'a yeniden asker gönderecek
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Brezilya, orman tahribatıyla mücadele için Amazonlar'a yeniden asker gönderecek

Brezilya, orman tahribatıyla mücadele için Amazonlar'a yeniden asker gönderecek
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Brezilya'da hükümet orman tahribatıyla mücadele etmek amacıyla Amazon Ormanları'na yeniden asker gönderme kararı aldı.

Brezilya'da hükümet orman tahribatıyla mücadele etmek amacıyla Amazon Ormanları'na yeniden asker gönderme kararı aldı.

Resmi Gazete'de Devlet Başkanı Jair Bolsonaro imzasıyla yayımlanan karara göre, askerler en geç ağustos sonuna kadar Para, Amazonas, Mato Grosso ve Rondonia eyaletlerinde görevlerine başlayacak.

Asker gönderme açıklamasının ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla Amazon Ormanları'nda yaşanan tahribatın engellenmesi çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

Bolsonaro, ülkenin bunu tek başına yapmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını ifade etmişti.

Ülkedeki yağmur ormanlarında, insanların tarım ve çiftçilik için arazi açmak amacıyla kurak sezon adı verilen dönemde orman yangınlarına neden olduğu biliniyor.

Bolsonaro hükümeti, "Yeşil Brezilya Operasyonu" kapsamında yağmur ormanlarına daha önce iki kez asker göndermiş, son operasyonda bölgeye gönderilen askerler nisanda geri çekilmişti.

Amazon Ormanları'ndaki tahribatta Bolsonaro etkisi

Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazon Ormanları'ndaki tahribatın artmasında Devlet Başkanı Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ve ekipmanın imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazon Ormanları'nın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü, Aralık 2020'de Amazonlar'daki kaybın, son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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