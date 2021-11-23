Brezilya'daki noel kutlaması felakete dönüştü! Köprünün çökmesiyle en az 30 kişi nehre düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brezilya'daki noel kutlaması felakete dönüştü! Köprünün çökmesiyle en az 30 kişi nehre düştü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Brezilya'daki noel kutlamalarında korkunç bir olay yaşandı. Meydana kurulan dev ekranda festival görüntülerini izleyen en az 30 kişi köprünün çökmesi sonucu nehre düştü. Yetkililer olayda herhangi bir ölüm ya da ciddi bir yaralanmanın meydana gelmediğini bildirirken, köprünün yıkılma anı kameralara anbean yansıdı.

Brezilya'nın Santa Catarina şehrindeki noel festivali sırasında insanlar meydana kurulan dev ekranda festival ile ilgili görüntüleri izledikleri sırada nehir üstünde bulunan yaya köprüsünün çökmesi sonucu en az 30 kişi nehre düştü.

Brezilya'daki noel kutlaması felakete dönüştü! Köprünün çökmesiyle en az 30 kişi nehre düştü

YARALI 12 ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

5 metre genişliği ve iki metre derinliği olan çukura düşenlerden 12 çocuk vücutlarında meydana gelen kesik ve morarmaların tedavisi için Joinville Children çocuk hastanesine kaldırıldı. 9 yetişkin de hastaneye kaldırıldı.

Brezilya'daki noel kutlaması felakete dönüştü! Köprünün çökmesiyle en az 30 kişi nehre düştü

OLAYDA ÖLÜ YA DA CİDDİ ŞEKİLDE BİR YARALANMA OLMADI

İtfaiye ekipleri bir çocuğun beyninde ciddi hasar meydana geldiğini söylemelerine rağmen, yetkililer bu iddiayı doğrulayacak bir açıklama yapmadı. Nehre düşen insanlar olay yerine gelen üç ambulans ve 16 itfaiyecinin yardımı ile düştükleri yerden çıkarıldı. Festival Belediye Başkanlığının, olayda ölen veya ciddi bir şekilde yaralanan olmadığını açıklamasından sonra kaldığı yerden devam etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
ABD'de bir araç noel kutlaması için yapılan geçit törenine daldı! 5 kişi öldü, en az 40 yaralı var

ABD'de bir araç noel kutlaması için yapılan geçit törenine daldı! 5 kişi öldü, en az 40 yaralı var

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title