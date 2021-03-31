Brezilya'da Kovid-19'un yeni bir türüne rastlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya'da Kovid-19'un yeni bir türüne rastlandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Brezilya'da Kovid-19'un yeni bir türüne rastlandı

BUENOS Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü Başkanı Dimas Covas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türüne rastladıklarını duyurdu.

ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu
ABD'nin casus kedi projesi yıllar sonra ortaya çıkan belgelerle ifşa oldu
Türkiye'den ABD'ye 'Soykırım' uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz
Türkiye'den ABD'ye "Soykırım" uyarısı: Bu adımı atmanız halinde karşılık vereceğiz

BUENOS Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsü Başkanı Dimas Covas, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir türüne rastladıklarını duyurdu.

Bölge basınında çıkan habere göre, Covas, düzenlediği basın toplantısında, yapılan analizler neticesinde Sao Paulo eyaletine bağlı Sorocaba kentinde Kovid-19'un Güney Afrika varyantı ile benzer özelliklere sahip yeni bir türüne rastladıklarını açıkladı.

Covas, virüsün görüldüğü kişinin, Güney Afrika'ya seyahat etmediği ve oraya seyahat eden herhangi bir kişiyle de temas halinde olmadığı, bu nedenle yeni türün, ülkenin Amazonas eyaletine bağlı Manaos şehrinde ortaya çıkan daha bulaşıcı türünün mutasyona uğramış hali olabileceğini söyledi.

Virüsün görüldüğü kişi ile temasta bulunanların karantinaya alındığını belirten Covas, bu türün henüz bir kişide görüldüğünü ve aynı türün neden olduğu vakaların varlığının araştırıldığını sözlerine ekledi.

Yaklaşık 700 bin nüfuslu Sorocaba kenti, Brezilya'da Kovid-19'dan en çok etkilenen Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerinde yer alıyor.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Son bir haftadır ülkedeki günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 700'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hazal Kaya Sezen Aksu Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu İsmail Kartal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brezilya'da Kovid-19'un yeni bir türüne rastlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 23:26:45. #1.14#
title