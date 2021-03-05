Brad Pitt kanlar içinde

Koronavirüs pandemisi nedeniyle duraklayan film çekimleri yeniden başladı. Bunlardan biri de Brad Pitt'in önemli rollerini Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Lady Gaga ile paylaştığı Bullet Train.

Filmin çekimleri Los Angeles'ta başladı. Filmin setinde Pitt ve King objektiflere takıldı. Senaryo gereği Pitt'in hem yüzü hem de giysileri kan ve toz içindeydi. Joey King'in de yüzünde makyaj koltuğunda yapılan bir yara vardı.

Brad Pitt, çekim aralarında koronavirüsten korunmak için siperlik kullandı. Aktörün maske takmaması dikkat çekti. Atomic Blonde ve Deadpool 2 ile tanınan David Leitch'in yönettiği Bullet Train'in senaryosunda ise Zak Olkewicz'in imzası var.

Kaynak: Hürriyet