Bozüyük'ten kısa kısa

Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük Kent Konseyi ile birlikte başlatılan proje kapsamında imal edilen yeni kedi yuvaları çeşitli bölgelere yerleştirildi.

Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük Kent Konseyi ile birlikte başlatılan proje kapsamında imal edilen yeni kedi yuvaları çeşitli bölgelere yerleştirildi.

Yeni kedi yuvaları, Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Üyesi Aylin Duru, belediye personeli ile birlikte ihtiyaç görülen ve önceden tespit edilen noktalara konuldu.

Yaşanan kış mevsimi dolayısıyla sokakta yaşamak zorunda olan hayvanları korumak ve can güvenliklerini sağlamak amacı ile belediyenin kendi imkanlarıyla üretilen kedi evlerinin sayısının artacağı bildirildi.

Rekortmen atlet ödüllendirildi

İstanbul'da yapılan 60-100 metrede Salon Olimpik Deneme Yarışmalarında atletizm dalında 6,01 ile 28 yıldır kırılamayan salon U18 Türkiye rekorunu kıran ve yine İstanbul'da Gençler Türkiye Şampiyonasında 60 metrede Türkiye Şampiyonu olan Orçun Ünalan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Fen Lisesi öğrencilerinden ENKA Spor Kulübü Atletizm branşı sporcusu Orçun Ünalan, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Yaşadığı mutluluğu Başkan Bakkalcıoğlu ile paylaşan başarılı atlet onunla ile bir süre sohbet etti.

Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, 28 yıldır kırılmayan rekoru kırarak U18 Türkiye rekorunun yeni sahibi olan Ünalan'ı tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca 13 Şubat 2021 tarihinde Bulgaristan'da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonasında da ülkemizi temsil edecek olan Ünalan'a başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz