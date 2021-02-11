Bozüyük'ten kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bozüyük'ten kısa kısa

11.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:18
Bozüyük'ten kısa kısa

Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük Kent Konseyi ile birlikte başlatılan proje kapsamında imal edilen yeni kedi yuvaları çeşitli bölgelere yerleştirildi.

Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük Kent Konseyi ile birlikte başlatılan proje kapsamında imal edilen yeni kedi yuvaları çeşitli bölgelere yerleştirildi.

Yeni kedi yuvaları, Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu Üyesi Aylin Duru, belediye personeli ile birlikte ihtiyaç görülen ve önceden tespit edilen noktalara konuldu.

Yaşanan kış mevsimi dolayısıyla sokakta yaşamak zorunda olan hayvanları korumak ve can güvenliklerini sağlamak amacı ile belediyenin kendi imkanlarıyla üretilen kedi evlerinin sayısının artacağı bildirildi.

Rekortmen atlet ödüllendirildi

İstanbul'da yapılan 60-100 metrede Salon Olimpik Deneme Yarışmalarında atletizm dalında 6,01 ile 28 yıldır kırılamayan salon U18 Türkiye rekorunu kıran ve yine İstanbul'da Gençler Türkiye Şampiyonasında 60 metrede Türkiye Şampiyonu olan Orçun Ünalan, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi.

Fen Lisesi öğrencilerinden ENKA Spor Kulübü Atletizm branşı sporcusu Orçun Ünalan, Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Yaşadığı mutluluğu Başkan Bakkalcıoğlu ile paylaşan başarılı atlet onunla ile bir süre sohbet etti.

Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, 28 yıldır kırılmayan rekoru kırarak U18 Türkiye rekorunun yeni sahibi olan Ünalan'ı tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu ayrıca 13 Şubat 2021 tarihinde Bulgaristan'da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonasında da ülkemizi temsil edecek olan Ünalan'a başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Seren Serengil
Spor Arda Turan Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Türk Uzay Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozüyük'ten kısa kısa - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 13:22:26. #1.16#
title