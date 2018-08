Bozüyük'te "2. Karakucak Güreş Festivali"

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Karakucak Güreş Festivali"nde Rıza Yıldırım AAltın kemerin sahibi oldu.

Bozüyük Spor Tesislerinde düzenlenen organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden 500 güreşçi katıldı. Zorlu mücadelelere sahne olan festivalde Rıza Yıldırım Altın kemeri kazanan isim oldu.

Programda konuşan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, "Güreş bizim ata sporumuzdur. Güreş, Türkün cengaverliğinin mindere, çimene yansımasıdır ve aynı zamanda çok asil bir spor dalıdır. Her ilçeden, her köyden, her mahalleden nice yiğitler çıktı." dedi.

Bozüyük Belediyesi tarafından alanda bulunanlara pilav ve ayran ikramında bulunuldu.

Festival, müsabakaların bitiminde yapılan ödül töreni ve plaket takdiminin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Murat Günhan, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can,, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, televizyon programcısı Ömer Döngeloğlu, Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent, Güreş Ağası Mehmet Bayram, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda güreşseverler katıldı.