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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden kadın vatmanlara yangın eğitimi

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Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından BOZTRAM Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi kapsamında görev yapan tramvay sürücüleri kadın vatmanlara uygulamalı yangın eğitimi verildi. Uygulamalı temel eğitim çalışmasında vatmanlara, yangına karşı alınacak önlemler, yangın çeşitleri ve olası yangın durumunda neler yapılması gerektiği gibi bilgilerin yanı sıra yangın tüpü ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılarak kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından BOZTRAM Kılavuz Raylı Sistem Nostaljik Tramvay Projesi kapsamında görev yapan tramvay sürücüleri kadın vatmanlara uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Gün boyu vatandaşlara hizmet veren nostaljik tramvayların son seferinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde yapılan eğitim çalışması, İtfaiye Müdürlüğü  bahçesinde gerçekleştirildi. Uygulamalı temel eğitim çalışmasında vatmanlara, yangına karşı alınacak önlemler, yangın çeşitleri ve olası yangın durumunda neler yapılması gerektiği gibi bilgilerin yanı sıra yangın tüpü ve nasıl kullanılması gerektiği anlatılarak kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Yangın eğitiminin sonunda vatmanlar, yangın tüpünü bizzat kendileri kullanarak pratik yaptılar.

Kaynak: ANKA / Yerel

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