Bilecik Bozüyük'te seyir halindeyken yanan minibüs kullanılmaz hale geldi

Bilecik Bozüyük'te seyir halindeyken yanan minibüs kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik Bozüyük'te seyir halindeki minibüsün motor bölümünden duman çıkınca sürücü aracı park ederek itfaiyeye haber verdi. Bozüyük Belediyesi itfaiyesinin söndürdüğü yangında minibüs kullanılmaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde seyir halindeyken yanan minibüste hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Aksutekke köyü mevkisinde seyir halindeki Ahmet E.A. idaresindeki 16 ABF 172 plakalı minibüsün motor bölümünden duman çıkmaya başladı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri minibüsteki yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Minibüsün kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA