Bozüyük'te 4. Geleneksel Sanatevi Panayırı Düzenlendi

Bozüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 4. Geleneksel Sanatevi Panayırı, yüzlerce aile ve çocuğun katılımıyla renkli etkinliklerle sürdü. Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, sanatevi yaz atölyesinin çocuklara büyük katkı sağladığını vurguladı.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyelerinde "4. Geleneksel Sanatevi Panayırı" etkinliği gerçekleştirildi.

100. Yıl Çarşı Meydanı'nda başlayan geleneksel sanatevi panayırı, Cumhuriyet Caddesi, Kasımpaşa Hükümet Caddesi üzerinden devam ederek Sanatevi'nde sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla aileler ve çocuklar, bandoya eşlik etti.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, sanatevi yaz atölyesinin binlerce çocuğa hizmet ettiğini söyledi.

"Latif ve Müjgan" kukla gösterisi ile devam eden etkinliklerde, sosyal sirk ve taş devri atölyesi ile gençlik tiyatro ekibi gösteriler sundu. Etkinlikler, defile ile çocukların atölyelerinde yaptıkları ürünlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
