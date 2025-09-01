Bozüyük'te 4. Geleneksel Sanatevi Panayırı Düzenlendi

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Atölyelerinde "4. Geleneksel Sanatevi Panayırı" etkinliği gerçekleştirildi.

100. Yıl Çarşı Meydanı'nda başlayan geleneksel sanatevi panayırı, Cumhuriyet Caddesi, Kasımpaşa Hükümet Caddesi üzerinden devam ederek Sanatevi'nde sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla aileler ve çocuklar, bandoya eşlik etti.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, sanatevi yaz atölyesinin binlerce çocuğa hizmet ettiğini söyledi.

"Latif ve Müjgan" kukla gösterisi ile devam eden etkinliklerde, sosyal sirk ve taş devri atölyesi ile gençlik tiyatro ekibi gösteriler sundu. Etkinlikler, defile ile çocukların atölyelerinde yaptıkları ürünlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.