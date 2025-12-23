Haberler

Bilecik'te el sanatları sergisi ziyarete açıldı

Bilecik'te el sanatları sergisi ziyarete açıldı
Güncelleme:
Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen el sanatları atölyelerinde kursiyerlerin ürettikleri ürünlerin sergilendiği gösterim 31 Aralık'a kadar açık kalacak.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde el sanatları atölyelerine katılan kursiyerlerin ürünlerinin yer aldığı sergi izlemine sunuldu.

Bozüyük Belediyesi tarafından Nevin Büyük danışmanlığında ve Türkan Cihan eğitmenliğinde düzenlenen el sanatları atölyelerine katılan kursiyerlerin yaklaşık 5,5 aylık emekleriyle hazırlanan sergi, Bozüyük 100. Yıl Çarşı Meydanı'nda açıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, el sanatları atölyelerinde 5,5 ay boyunca Nevin Büyük ve Türkan Cihan eğitmenliğinde çok sayıda ürün ortaya konulduğunu söyledi,

Serginin aynı zamanda dönem sonu sergisi olduğunu ifade eden Başkan Bakkalcıoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Örgü, çanta ve oyuncak, takı tasarımı, ahşap boyama, bambu sepet yapımı olmak üzere atölye çalışmalarında üretilen el emeği ürünlerin yer aldığı sergi, 31 Aralık'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA / Beyzanur Topçu - Güncel
500

