Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri Yaratıcı Drama ile Devam Ediyor

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri, Yaratıcı Drama "Picasso-Guernica" atölyesi ile devam etti.

Çocukları sanatsal ve kültürel eğitimlerle buluşturmaya önem veren Bozüyük Belediyesi, Sanatevi Sömestir Atölyeleri ile çocukların kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyor. Yaratıcı drama eğitmeni Ersin Yangel'in eğitmenliğinde 7, 8, 9 ve 10 yaş olmak üzere 4 farklı yaş grubunda verilen Yaratıcı Drama Atölyesi çocukların sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimlerini desteklemesinin yanı sıra sanatsal yeteneklerini de ortaya çıkarıyor.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri çocukların kendi yaşıtlarıyla vakit geçirmeleri ve birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlaması açısından yoğun ilgi görüyor.