Bozüyük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Bozüyük Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Daimi işçiler ve Personel A.Ş. çalışanlarını kapsayan sözleşmede yevmiyelere yapılan yüzde 103,3 ve yüzde 105,5 zam oranları işçiler tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Bozüyük Belediye Başkanlığı işçileri ile Bozüyük Belediyesi Personel Anonim Şirketi işçilerini kapsayan iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kadrolu işçilerin günlük yevmiyelerinde yüzde 103.3, şirket bünyesindeki işçilerin günlük yevmiyelerinde de yüzde 105.5 oranında artış yapıldı. Sosyal yardım kalemlerine ortalama yüzde 85 ila yüzde 219 oranında değişen artışlar uygulandı.

Başkanlık makamında yapılan görüşmeler ve Toplu İş Sözleşmesinin hazırlanarak imzalanmasının ardından Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende işçilerle bir araya geldi.

Törene, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, Belediye-İş Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya, iş yeri temsilcileri ve işçiler katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, şunları söyledi:

"Toplu sözleşme günümüz ocak ayında geldi. Sendikamızla ve temsilcilerinizle birlikte hep beraber oturduk. Epeydir üzerinde çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomik koşullarında 6 aylık dönemlerde her şeyin enflasyonun büyük oranlarda arttığı yüzde 100'lere varan rakamların konuşulduğu yüzde 50'lerin konuşulduğu bir ortam yaşanıyor. Siz çalışanlarımız da bundan çok fazla etkileniyorsunuz, bütün çalışanlar etkileniyor, bunu biliyorum. Şimdi bu çalışmaları yaparken birkaç kriter göz önüne alarak yapmaya çalıştık. Merkezi hükümetimiz memura ücreti kendi takdiriyle veriyor, memurlarımız bir seyyanen ücretten sonra aldıkları bir yüzde artışla belli bir düzeyde artışlarla ücret almaya başladı. Bizim ücretlerimiz 2 sene önce belirlediğimiz sözleşmedeki ücretlerle son derece çevreye göre çok iyiydi. Fakat bir de bakıyorsunuz ki asgari ücretin altına düşmüş yevmiyelerimiz. Öncelikle kadrolu işçilerimizle personel şirketi işçilerinin hemen hemen aynı işi yapan bu ekipleri birbirine yaklaştırmayı ben hedef edindim. İki sözleşmedir bunu yaklaştırmaya çalışıyorum.

Bu çerçeve içerisinde her kadrolu işçimize 60 ikramiye yıllık verirken, personel işçimizin 36 ikramiyesi vardı, onu eşitledik, öncelikle onu söylemek istiyorum. Bütün çalışanlarımızın memur en düşük ücreti ile işçinin ücreti birbirine yaklaşsın istedim. Personel işçilerimizin ücretini olabildiğince arttırayım istedim. O nedenle en başta bordrolara gelecek yemek ücretini de tavana dayandırdım, 150 lira günlük yemek ücreti arkadaşlar onu da verdik. Şimdi şöyle söyleyeyim kadrolu işçilerimizin sözleşmemizdeki yevmiye ücreti 590 liraydı, bu rakamı yüzde 103.3 arttırıyoruz yani 1.200 lira yapıyoruz, Personel Şirketi çalışanlarımıza bir çıt daha dokunalım dedik, onların o 535 liralık ücretlerini yüzde 105,5 arttırıyoruz yani 1200 lira ve 1100 lira gibi temel yevmiyelerimiz var.

Bu çerçevede şöyle söyleyeyim en düşük memurun ücreti hükümetimizin belirlediği 40.000 küsürlerde 40.500'lerde, kadrolu işçimiz de o ücreti hemen hemen bordrosunda görecek. Personel ücretimizde onun kadar olamayacak tabii birden yapamıyoruz ama o da 34-35.000 liraları görecek bordroda. Yani 17.000 lira asgari ücretin 2 katı bordro görecek arkadaşlar.

Benim sizden dileğim Bozüyük halkına başta ben olmak üzere hepimiz bütün hizmetleri götürelim istiyorum. Görevlerinizde titiz ve düzenli çalışmanızı rica ediyorum ve böylelikle gelecek Bozüyük'ün temellerini atalım istiyorum, hepinize hayırlı olmasını diliyor, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum."

Başkan Bakkalcıoğlu'nun ardından söz alan Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak da enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında her 6 ayda bir Başkan Bakkalcıoğlu'nun yanına gittiklerinde her zaman çağrılarına ses verdiğini, her zaman işçinin yanında olduğunu belirterek, "Bu ülkedeki yoksulluğu, yolsuzluğu, adaletsizliği kaldırmanın tek yolu hep birlikte hareket etmektir. Kim ki emeğe emekçiye saygı duyuyorsa birlikte desteklemeliyiz. Biz bunu bu toplu iş sözleşme süreçlerinde olsun başkanımızın ilk başkanlığa geldiği dönemden bu zamana kadar her noktasında emekçiye emeğe verilen değeri her zaman en fazlasını göstermiştir. Biz de bu konuda en büyük şekilde başkanımızı desteklemeliyiz ki biz bu yoksulluğu yolsuzluğu ya da buradaki adaletsizlikleri, Türkiye'deki hep birlikte çözelim" dedi.

İmzalanan sözleşme dolayısıyla memnuniyetlerini dile getiren işçiler de Başkan Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler.