Bozlak ustası Muharrem Ertaş, vefatının 37. yılında türkülerle anıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in müzik dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasında büyük etkisi olan Abdal müzik kültürünün en önemli temsilcilerinden bozlak ustası Muharrem Ertaş, vefatının 37. yılında düzenlenen konserle anıldı.

Kırşehir Belediyesi tarafından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Muharrem ve oğlu Neşet Ertaş'ın akrabaları olan "Ertaş Kardeşler" grubu ile Kırşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu ve sanatçı Gülşen Kutlu sahne aldı.

Konserde Muharrem ve Neşet Ertaş ile Kırşehir yöresine ait türkü ve oyun havaları seslendirildi.

Vatandaşlar türkü ve oyun havalarına eşlik ederek cep telefonlarına kayıt yaptı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, Kırşehir'in müzik varlığı ile Türkiye'nin kültür değerlerine önemli katkılarda bulunduğunu söyledi.

Kırşehir'in yaşadıkları ve hissettiklerini türkü ve bozlaklarla dile getiren nice saz ve söz üstadına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olan, kendine has üslubuyla seslendirdiği türkü ve bozlaklarla gönül telimizi titreten Muharrem Ertaş, ilimizin yetiştirdiği en önemli saz ve söz üstatlarından birisidir. Muharrem Ertaş'ın yeri göğü inleten yanık sesi, türkü ve bozlak söyleme tekniği ile eşsiz olduğu uluslararası müzik otoriteleri tarafından da kabul edilmiştir. Oğlu merhum Neşet Ertaş da babasından aldığı bu üslubu geliştirerek devam ettirmiş ve Türk Halk Müziği'ne yeni bir nefes ve yorum getirmiştir. İlimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik dalında dahil olmasında başta Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş olmak üzere ilimizde yaşayan Abdal müziği temsilcilerinin büyük payı vardır."

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da Kırşehir'in UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınmasına büyük etkisi olan Abdal kültürünün önemli temsilcilerinden Muharrem Ertaş'ı ölümünün 37. yılında rahmet ve saygı ile andığını dile getirdi.

Konserin sonunda sanatçılara plaket takdim edildi.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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