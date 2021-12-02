Bozlak ustası Muharrem Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı

KIRŞEHİR (AA) - Abdal müzik kültürünün en önemli temsilcilerinden bozlak ustası Muharrem Ertaş, vefatının 37. yılında Kırşehir'de düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Ertaş'ın Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilerek, mezarına karanfil bırakıldı.

Aynı mezarlıktaki "bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın mezarına da karanfil bırakan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ile beraberindekiler, daha sonra Bağbaşı Mahallesi'ndeki Muharrem Ertaş'ın yaşadığı evi ziyaret etti.

Ekicioğlu, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bir "garip" olarak yaşayan Muharrem Ertaş'ın, Neşet Ertaş'ı yetiştirdiğini, bozlak kültürüyle de Türkiye'ye büyük değer kattığını söyledi.

Kırşehir'in ozanlar şehri olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, "Onlarla birlikte bu mezarlıkta yatan bütün ozanlarımız, Hasan usta, Ayvaz usta, Çekiç Ali yani hepsi bu coğrafyanın, Anadolu erenlerinin değerleri. Horasan'dan göç edenler olarak bu kültürü yaşatmak bizlerin toplumsal sorumluluğu. Kalp kırmayan, incitmeyen bir kültür. Bu ustalarla aynı mahallede büyüdük. Kimseyi kırmazlardı." dedi.

Kentin Abdal müziği ile UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındığını hatırlatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bozlak kültürü, dünyada özel olan tescilli bir kültür. Dünyanın bir çok yerinden, Japonya'dan Avrupa ülkelerine kadar bu müziğe aşık olan birçok insan var. insanlar bu kültürün yanık sesinden, sözlerinden, manalarından çok etkilendi. Bu kültüre dünya çapında büyük bir ilginin olduğunu görüyoruz. Yerel yönetim olarak biz de Abdal kültürünün yaşatılması ve tanıtılması için elimizden geleni yapıyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. "

Vali Yardımcısı Çetinkaya da Muharrem Ertaş'ı vefatının 37. yılında mezarı başında andıklarını belirterek, "Sanatçısına sahip çıkan toplumlar her zaman büyük olmuştur. Bozlak kültürünün temsilcisi olan ozanlarımıza gereken değeri vermemiz gerekir. Büyük ozanlarımızı gelecek nesillere aktarmamız lazım." diye konuştu.

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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