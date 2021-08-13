Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği görülüyor

Sel felaketini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden acı haberler gelmeye devam ediyor. İlçenin daha önce çekilen bir fotoğrafı ile sel anında çekilen fotoğrafını yan yana koyunca sel sularının 3 kat kadar yükseldiği görülüyor.