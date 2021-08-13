Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği görülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği görülüyor

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Sel felaketini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden acı haberler gelmeye devam ediyor. İlçenin daha önce çekilen bir fotoğrafı ile sel anında çekilen fotoğrafını yan yana koyunca sel sularının 3 kat kadar yükseldiği görülüyor.

Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'e yükseldi.

BOZKURT'TA SEL SULARI 3 KAT YÜKSELDİ

Sel felaketine en ağır kaybı veren Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularının 3 kat yükseldiği öğrenildi. İlçenin önceki haliyle sele teslim olduğu anın birleştirildiği fotoğraf karesi yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği görülüyor
Selin yerle bir ettiği Bozkurt'tan yürek yakan görüntü! İlçenin halini dakikalar boyunca çaresizce izledi
Selin yerle bir ettiği Bozkurt'tan yürek yakan görüntü! İlçenin halini dakikalar boyunca çaresizce izledi
Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı
Sel bölgesinde kahreden olay! Kayıp ikizler, annelerinin gözleri önünde sele kapıldı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Onur Akay Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Kayaalp Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği görülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:14:48. #1.14#

title