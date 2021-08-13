Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği görülüyor
Sel felaketini yaşayan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinden acı haberler gelmeye devam ediyor. İlçenin daha önce çekilen bir fotoğrafı ile sel anında çekilen fotoğrafını yan yana koyunca sel sularının 3 kat kadar yükseldiği görülüyor.
Batı Karadeniz bölgesindeki etkili aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'e yükseldi.
BOZKURT'TA SEL SULARI 3 KAT YÜKSELDİ
Sel felaketine en ağır kaybı veren Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularının 3 kat yükseldiği öğrenildi. İlçenin önceki haliyle sele teslim olduğu anın birleştirildiği fotoğraf karesi yaşanan felaketin boyutunu gözler önüne serdi.