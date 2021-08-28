Bozkurt'ta yemek hizmeti sunan STK'lar afetzedelere ev sıcaklığını hissettirmeye çalışıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen STK'lar (Sivil Toplum Kuruluşları), hem sel felaketinden etkilenen vatandaşların hem de ilçenin yaralarını sarmaya gelen personelin yemek ihtiyacını karşılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen STK'lar (Sivil Toplum Kuruluşları), hem sel felaketinden etkilenen vatandaşların hem de ilçenin yaralarını sarmaya gelen personelin yemek ihtiyacını karşılıyor.

İlçenin ortasından geçen Ezine Çayı'nın, şiddetli yağışların ardından 11 Ağustos'ta taşması sonucu felaketi yaşayan Bozkurt'ta, selin izlerini silmek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Afetten kısa süre sonra bölgeye ulaşan Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, HAK İnsani Yardım Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu, afetzedelerle bölgenin yaralarını sarmaya gelen kamu ve sivil toplum kuruluşu personeline üç öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Afet Sorumlusu Osman Türk, AA muhabirine, sel felaketini duyduktan sonra mobil mutfak tırını bölgeye getirdiklerini söyledi.

Bölgeye geldiklerinde insanların sıcak yemek ve su gibi ciddi ihtiyacı olduğunu gördüklerini belirten Türk, "Mobil mutfağımızı merkezi bir yere konuşlandırarak günlük sıcak yemek çıkartmaya başladık. Afetten bugüne kadar yaklaşık 40 bin insanımıza sabah, öğle, akşam olmak üzere üç öğün sıcak yemek ikramlarında bulunduk. Ulaşılamayan köylere off-road araçlarıyla görevli arkadaşlarımızla birlikte 20 bin gıda paketi dağıtımında bulunduk. Yine 10 bin hijyen paketi dağıttık." dedi.

İnsanların evlerine henüz giremediğini, birçok noktada hala afetin etkisinin devam ettiğini dile getiren Türk, mobil mutfağın afetin son etkisi geçene kadar hizmet vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı görevlisi İsmail Ekener de afetin yaşandığı ilk günlerden itibaren aşevlerinin sıcak yemek hizmeti verdiğini söyledi.

Afet bölgelerinde sıcak yemeğe ulaşmanın önemine dikkati çeken Ekener, "Sıcak yemeğin bu insanlara bir nebze de olsa evlerindeki sıcaklığı hissettireceğini düşünüyoruz. Afetin yaşandığı ilk günden beri yaklaşık 30 bin vatandaşımıza sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Selde evi zarar gören Cemal Yavuz ise yapılan yardımlardan dolayı herkese teşekkür ederek, "Bir süre yurtta kaldık. Her yerde yemek veriliyor. Herkesten Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'dan selin izlerini silmek için gelen İl Göç İdaresi personeli Kemal Korkut da selde zarar görev binalardaki çamurları temizlediklerini söyledi.

Yaraların sarılması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Korkut, şunları kaydetti:

"İsmini sayamadığım birçok kurum, hepsi kıyafetinden yemeğine, üç öğün sıcak yemekler, hepsi de etli yemekler oluyor, balından kaymağına protein değeri yüksek ürünleri bize sunuyorlar. İmkanlarımız çok güzel, yataklarımız, kıyafetlerimiz, hemen yenisini veriyorlar. İhtiyaçlarımız en üst noktadan karşılanıyor. Sivil toplum kuruluşları bizimle tek tek ilgileniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın