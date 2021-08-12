Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, vatandaşlar tahliye ediliyor
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Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, vatandaşlar tahliye ediliyor

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, vatandaşlar tahliye ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra ilçedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra ilçedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yağmur sonrasında Ezine Çayı'nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken bölgeye hemen AFAD, UMKE ve JAK timleri gönderildi. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürürken itfaiye ekipleri de araçların ulaşabildiği noktalardan vatandaşları tahliye etmeye devam ediyor. Yaşanan sel felaketinde mahsur kalan Emrah T., "5 dakikanın içinde ne olduysa oldu. İnsanlar ve arabalar hep gitti. Kimsenin eve kaçmaya vakti olmadı. Herkes korktu. Benim eşimde hatta kapıda yakalandı, zor attı kendini eve. Belediye anons yaptı, yağmur geliyor dedi. Bir baktık ki sel patlamış gelmiş. Ailemden haber alamadığım kimse yok şuan babam çıktı ama kapı komşumuz gözümün önünde sele kapıldı gitti. Aç, susuz bir şekilde 12'den beri burada bekliyoruz. Yağmur gelecek, sel gelecek dediler bir baktık çay patladı, geliyor. Gözümüzün önünde binalar yıkıldı" ifadelerini kullandı.

Sel felaketi esnasında bir binanın beşinci katına sığınan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan vatandaş, "Bizim çocuk belediyede çalışıyor, telefon açtı 'anne yukarıda çay patlamış o tarafa geliyor hemen evden kaçın' dedi. Bizim ev suyun içinde kaldı bizde oğlumuzun evine kaçtık. 20 kişiden fazlaydık binada. Su ikinci kata kadar çıktı ondan sonra aşağıya bakamadık. Çok kötü oldu. Almaya geldiklerinde çok sevindik. Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, vatandaşlar tahliye ediliyor
Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, vatandaşlar tahliye ediliyor
Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, vatandaşlar tahliye ediliyor
Bozkurt'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, vatandaşlar tahliye ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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