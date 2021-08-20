Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor
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Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor

Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp 26 kişiyi arama ve temizlik çalışmaları sürerken, acil olarak yıkılmasına karar verilen 20 binadan 2'sinin yıkımı tamamlandı.

KASTAMONU'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinde kayıp 26 kişiyi arama ve temizlik çalışmaları sürerken, acil olarak yıkılmasına karar verilen 20 binadan 2'sinin yıkımı tamamlandı.

Sel felaketinde 11 Ağustos'tan bu yana 62 kişinin yaşamını yitirdiği Bozkurt'ta kayıp 26 kişi aranıyor. Sel felaketinin 9'uncu gününde ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalarına başladı. Hem AFAD hem deniz polisi ekipleri, Ezine Çayı güzergahında ve denizde arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, iş makineleri ile ıslah çalışması yapılan çayda ellerindeki çubuklarla tarama gerçekleştirdi. Denizde ise özellikle kayıpların sıkışmış olabileceği düşünülen kayalık alanlarda arama yapıldı. 

İNCE TEMİZLİK YAPILIYORAramalar ile birlikte ilçede temizlik çalışmaları da sürüyor. İlçe merkezinde selin getirdiği kütük ve ağaç parçaları ile hurda araçların kaldırılması tamamlandı. Cadde ve sokaklar ile iş yerlerindeki kaba temizlik çalışması da bitti. Yüzlerce ekip cadde ve sokakları su ile yıkayıp, dükkanlar ile binaların bodrum katlarında ince temizlik çalışmalarını sürdürdü.BİNALAR YIKILIYORİlçede acil yıkılması kararlaştırılan 20 binanın yıkım çalışmalarına da devam ediliyor. Çöken Ölçer Apartmanı'nın yanında çay kenarında bulunan Fatih ve Yıldız apartmanları, ekipler tarafından yıkıldı. Yine çay kenarında bulunan Kur'an kursu binasında yıkım çalışmaları sürüyor.KÖPRÜ KALDIRILDIÖte yandan ilçede dün gece etkili olan sağanak korkuttu. İlçe merkezinde sağanak ile birlikte su birikintileri oluştu. Milli Savunma Bakanlığı'nca ilçeye getirilerek Ezine Çayı üzerine kurulan 70 ton yük taşıma kapasitesine sahip yatay kaydırmalı köprü önlem amacıyla kaldırıldı.CAN KAYBI 79 OLDU

Afet ve Acil Durum Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Açıklamaya göre Kastamonu'da 62, Sinop'ta 16 ve Bartın'da 1 kişi yaşamını yitirdi. 


- Kastamonu
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor
Bozkurt'ta acil yıkım kararı verilen binalar yıkılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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