Bozkurt nerede? Bozkurt haritadaki yeri neresi? Bozkurt'ta sel mi oldu? Kastamonu Bozkurt ilçesine nasıl gidilir?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birkaç bina çöktü, ağır hasar alan bölge havadan görüntülendi. Bunun ardından Bozkurt nerede, haritadaki yeri neresi merak edildi. Kastamonu Bozkurt ilçesi nerede bulunuyor? Haritadaki yeri neresidir?

Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu ilinin bir ilçesidir. Peki, Bozkurt ilçesi nerede, haritadaki yeri neresidir? Bozkurt'a nasıl gidilir? Bozkurt'ta sel mi var? Bozkurt ilçesi haritadaki yeri ve konumu nedir?

BOZKURT NEREDE?

Bozkurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu ilinin bir ilçesidir.

İlçe, Kastamonu ilinin kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında yer alır. İlçe merkezi denizden 2 km içeride Ezine Çayı vadisinde kurulmuştur. Kuzeyde Karadeniz ve Abana, güneyde Küre ve Devrekani, doğuda Çatalzeytin, batıda ise İnebolu ilçeleri ile çevrili olup, yüzölçümü 296 km² rakım ise 30 metredir. Ezine ve İlişi çayları ilçenin önemli akarsularıdır. Ezine çayı'nın uzunluğu 60 km, İlişi Çayı'nın uzunluğu ise yaklaşık 40 km dir.

Başlıca dağları Yaralıgöz dağı (2018 metre), Göynük dağı (1770 metre) dir. İlçenin bilinen başlıca tepeleri ise Belen, Hene, Yılmaz, Karabalçık ve Irmalıdır. Tepelerin yüksekliği 1300 metreye kadar çıkmaktadır.

Bozkurt haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

Kastamonu - Bozkurt harita

BOZKURT'TA SEL Mİ OLDU?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço gün ağarınca belli oldu. Dere yatağında yer alan birkaç bina çöktü, ağır hasar alan bölge havadan görüntülendi. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı'nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu.

Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birkaç binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli yağış, 8 ilçede sele neden olurken; köprüler yıkıldı, araçlar sürüklendi, çok sayıda kişi mahsur kaldı. Acı haberlerin geldiği bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.