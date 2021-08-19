Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" paylaşımı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" paylaşımı yaptı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Bozkurt Belediyesi, sosyal medya hesabından "Selden önce ve sonrası" şeklinde bir video paylaştı. Videoda, kentin aldığı büyük hasar görülürken, konulan müzik de herkesi duygulandırdı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, tarihinin en büyük doğal afetini yaşadı. Can kayıplarının ve maddi hasarın olduğu şehirde hasar tespit çalışmaları devam ederken, Bozkurt Belediyesi'nden yürek burkan bir paylaşım geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından, ilçenin selden önceki ve sonraki hali paylaşıldı.

Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle 'Selden önce ve sonra' paylaşımı yaptı

BÜYÜK TAHRİBATA UĞRADI

Bozkurt ilçesinde selin öncesinde çekilen görüntüler, felaketin ilçede neden olduğu büyük yıkımı gösterdi. İki görüntü arasındaki fark, selin ilçede sebep olduğu felaketi gözler önüne seriyor. Daha önce yeşil rengin hakim olduğu ilçe merkezinde selin ardından kum ve balçığın bıraktığı koyu renkler yer alıyor.

Görüntülerde selden en çok etkilenen Ezine Çayı bölgesinde yıkılan binalar ve iş yerleri bulunuyor.

Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle 'Selden önce ve sonra' paylaşımı yaptı
Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle 'Selden önce ve sonra' paylaşımı yaptı
Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı
Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Son Dakika: Batı Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner İrem Derici Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Burak Elmas Lionel Messi Enner Valencia Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" paylaşımı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:44:46. #1.14#

title