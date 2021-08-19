Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" paylaşımı yaptı

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Bozkurt Belediyesi, sosyal medya hesabından "Selden önce ve sonrası" şeklinde bir video paylaştı. Videoda, kentin aldığı büyük hasar görülürken, konulan müzik de herkesi duygulandırdı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, tarihinin en büyük doğal afetini yaşadı. Can kayıplarının ve maddi hasarın olduğu şehirde hasar tespit çalışmaları devam ederken, Bozkurt Belediyesi'nden yürek burkan bir paylaşım geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından, ilçenin selden önceki ve sonraki hali paylaşıldı.

BÜYÜK TAHRİBATA UĞRADI

Bozkurt ilçesinde selin öncesinde çekilen görüntüler, felaketin ilçede neden olduğu büyük yıkımı gösterdi. İki görüntü arasındaki fark, selin ilçede sebep olduğu felaketi gözler önüne seriyor. Daha önce yeşil rengin hakim olduğu ilçe merkezinde selin ardından kum ve balçığın bıraktığı koyu renkler yer alıyor.

Görüntülerde selden en çok etkilenen Ezine Çayı bölgesinde yıkılan binalar ve iş yerleri bulunuyor.