Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi Ankara'da köylü kadınların, "Kocalarımızı kurtarın, malımızı, mülkümüzü ne varsa günah yeri olarak bilinen bataklıkta kaybettiler" şikayetinin altından suç örgütü çıktı. Ahırdan bozma mekanda 60 kadına zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi.

Ankara'da köylü kadınların "Kocalarımızı kurtarın" şikayetinin artından fuhuş çetesi çıktı. Emniyet yaptığı operasyonda ahırdan bozma mekanda 60 kadına zorla fuhuş yaptıran çete üyelerini yakaladı.

Şefik Kuzucu oğulları Hacı ve Mustafa ile 10 yıl önce Ankara Beypazarı'na yerleşti. Bozkırın ortasında, tarlaların içinde kullanılmayan bir ahırı alıp pavyon olarak işletmeye başladı. Kısa sürede ahırdan bozma mekânı eğlence kompleksine çeviren baba ve oğulları, kumar, fuhuş, çek senet, şantaj, gasp, silahlı tehdit, işkence ve uyuşturucu gibi suçlara bulaştı.

Hürriyet'in haberine göre; fuhşa sürüklenen kadınların kaldığı tek kişilik odalar, yüzme havuzu, kuaför, kumar makineleri, pavyon ve gazino olarak kullanılan bölümlerin de olduğu mekâna gidenlere fahiş hesaplar çıkarıldı. Ödemeyenlere zorla senet imzalattırıp bazılarının tarla ve evlerini aldılar. Buradaki kadınlarla eğlenen erkeklerin de gizli görüntüleri çekilerek "görüntüleri ailene göndeririz, rezil ederiz" diyerek şantaj yaptıkları iddia edildi.

"BİZ ÇALIŞIYORUZ, ONLAR EĞLENİYOR"

Beypazarı'nın yanı sıra yakın bölgedeki ilçe ve illerde oturan erkeklerin gözde yeri olan mekânın hikâyesi ise köylü kadınların "Kocalarımızı kurtarın, malımızı, mülkümüzü ne varsa günah yeri olarak bilinen bataklıkta kaybettiler. Bizi tarlada çalıştırıp, kendileri burada eğleniyorlar" şikâyetiyle son buldu.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay hem fiziki hem de teknik takip yaptı. Yapılan çalışmaların ardından başlatılan operasyonda mekânın sahipleri Şefik Kuzucu, oğlu Hacı Kuzucu, ortaklarından Gürkan Aksoy'un da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Şefik Kuzucu ile oğlu Hacı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

"BU KADAR BÜYÜMEYELİM DEMİŞTİM"

Mekânı işleten Kuzucu'nun, oğullarıyla 10 yıl önce Beypazarı'na 80 model bir araçla geldiği, bugünse 15 milyon lirayı bulan bir servet edindikleri belirlendi. Çete lideri Şefik Kuzucu, ifadesinde "Oğullarımı 'Bu kadar büyümeyelim, başımıza iş açarız' diye uyardım. Dinlemediler. Eğlence mekânıyla başladık, her işi yapar olduk" dediği öğrenildi.

60 KADIN KURTARILDI

Tehdit ve şantajla zorla fuhşa sürüklenen 60 kadın da kurtarıldı. Mağdur olarak ifade veren kadınların, "Silahla tehdit edildiklerini, gizli kameralarla çekilen görüntülerle şantaj yapılarak erkeklerle zorla cinsel ilişkiye girmeye zorlandıklarını" söyledikleri öğrenildi.

Kadınların, kompleksin içinde tek kişilik odalarda kaldıkları, dışarıya çıkmalarına izin verilmediği, tüm zamanlarını burada geçirdikleri de belirlendi.