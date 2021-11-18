Bozkırda aşk masalında "mutlu son"

TRT 1 izleyicilerinin gözbebeği olan ve tiryakileri hızla çoğalan Gönül Dağı, 20 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak olan kırkıncı bölümüyle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatacak.

Amcaoğulları ve Ciritçi Abdullah'tan cirit oyunu…

Gedelli'de bozkırda yapılan kır düğününde, Anadolu'nun tüm gelenek ve görenekleri uygulanıyor ve davetliler eğlenceli saatler geçirirken, aşıklar hayatlarında unutamayacakları bir günü yaşıyorlar. Ciritçi Abdullah (Yavuz Sepetçi), damat Taner, amcaoğulları Ramazan (Cihat Süvarioğlu) ve Veysel (Semih Ertürk) düğünde, Ata sporumuz atlı cirit oynayarak izleyenlerden büyük alkış topluyorlar.

İzzet Altınmeşe, Gedelli'deki düğüne katılıyor…

Duygusal anların yaşandığı kına gecesinin ardından yapılan düğünde, Taner ve Dilek, birbirinden ilginç sürprizlerle karşılaşıyor. Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi İzzet Altınmeşe, gelinle damadı bu mutlu günlerinde yalnız bırakmıyor. Birbirinden güzel Anadolu türkülerini onlar için seslendiriyor.

Gelinle damat "66" ile uçuyor…

Gedelli'de gerçekleştirdikleri icadlarla hem kasaba sakinlerine yardımcı olan hem de memleketine hizmet eden Taner ve amcaoğulları, ilk icadları, ilk gözağrıları "66"yı da düğün arabası yapıyor. Gelinle damat, "66" ile Gedelli semalarında uçuyor.

Ramazan'ı bekleyen sürpriz…

Mezarcı İlyas'ın verdiği sürenin dolmasıyla Ramazan'ın verdiği cevap, Mezarcı İlyas'ı ikna ediyor ancak ya oğulları ikna olabilecek mi? Ramazan, bir yandan amcaoğlunun düğünüyle mutluluktan havalara uçarken, hiç beklemediği bir maceraya atılmak zorunda kalıyor…

Doktor Kenan, ailesini öğrendi… Gerçekleri onlara söyleyebilecek mi?

Bu arada uzun araştırmalar sonucu gerçek anne-babasının Döndü ve Muammer olduğunu öğrenen Doktor Kenan, onlara gerçekleri açıklayabilecek mi? Yeni bölümde izleyeceğiz.

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