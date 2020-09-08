Bozkır Yelbeği Mahallesinde dev Türk bayrağı dikkat çekiyor
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Bozkır Yelbeği Mahallesinde dev Türk bayrağı dikkat çekiyor

Konya'da bir mahallede dalgalanan 150 metrekarelik Türk bayrağı, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bozkır Yelbeği Mahallesinde dev Türk bayrağı dikkat çekiyor
08.09.2020 13:33 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:52

Konya'da bir mahallede dalgalanan 150 metrekarelik Türk bayrağı, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Bozkır ilçesinde ilçeye bağlı Yelbeği mahallesinde bulunan dev Türk bayrağı, kilometrelerce uzaklıktan görülebiliyor. Bayrağı gören vatandaşlar, bu alanda fotoğraf çekmeyi de ihmal etmiyor.

Yelbeği Mahalle Muhtarı Ömer Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 42 metre uzunluğundaki direkte dalgalanan bayrağın 150 metrekare olduğunu söyledi.

Çelik, hayırsever köylülerden Seyfullah Gökmen tarafından 70 bin liraya yaptırılan bayrağın büyüklüğüyle dikkat çektiğini belirterek, "Bayrağımız dikildikten sonra şanlı bayrağımızın güzel dalgalanışı ile video ve fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi uyandırıyor. Bu bayrağın mahallemize, ilçemize ve ilimize kazandırılarak Toros dağlarında şanlı bayrağımızın dalgalanmasında emeği olan hayırseverimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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