Bozkır'ın Nazar boncuğu, "Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bozkır'ın Nazar boncuğu, "Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi

17.03.2021 20:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:23

Bozkır'ın Nazar boncuğu, "Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, turkuaz renginden dolayı 'Bozkır'ın Nazar Boncuğu' olarak adlandırılan Gökpınar Gölü, "Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Bozkır'ın Nazar boncuğu, "Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, turkuaz renginden dolayı 'Bozkır'ın Nazar Boncuğu' olarak adlandırılan Gökpınar Gölü, "Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan, turkuaz renginden dolayı 'Anadolu'nun Nazar Boncuğu' olarak adlandırılan Gökpınar Gölü, "Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar gölü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından "Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı ile alınan karar resmi gazetede yayınlandı.

Öte yandan "Doğal SİT Kesin Korunacak Hassas Alan" tesciline ilişkin idari sürecin ise devam ettiği belirtildi.

Gürün ilçe merkezine 11 kilo metre mesafedeki Gökpınar gölü doğal turkuaz rengi ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 17 metre derinliğindeki göl aynı zamanda Dünyanın en berrak suyuna sahip göllerden bir tane olarak gösteriliyor. Dalgıçların ve su altı fotoğrafçıların uğrak yeri olan göl, rengi dolayısı ile "Bozkır'ın Nazar Boncuğu" olarak da adlandırılıyor.

Bozkır'ın Nazar boncuğu, 'Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi
Bozkır'ın Nazar boncuğu, 'Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi
Bozkır'ın Nazar boncuğu, 'Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi
Bozkır'ın Nazar boncuğu, 'Doğal Koruma Alanı' olarak tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KAYACI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Pervin Buldan Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Nükhet Duru Türkan Şoray Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozkır'ın Nazar boncuğu, "Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 20:27:18. #1.16#
title