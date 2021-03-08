Bozkır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bozkır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

08.03.2021 18:27 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:30
Bozkır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil, erkeklere de kadınların korunmasıyla ilgili hadisli bilgi notu dağıttı.

Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil, erkeklere de kadınların korunmasıyla ilgili hadisli bilgi notu dağıttı.

Bozkır-Konya kara yolundaki denetim noktasında araçlarda bulunan kadınlara, "Cennet anaların ayaklarının altındadır." hadisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya'da her şey kadının eseridir." sözünün yazılı olduğu notla birlikte karanfil hediye edildi.

Erkeklere de "Sizin en hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.", "Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz! Zira siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız." hadislerinin yer aldığı bilgi not dağıtıldı, kadına şiddet konusunda duyarlı olunması noktasında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Murat Balcı Hakan Taşıyan Müslüm Gürses
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Mesut Özil Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozkır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 18:30:34. #1.16#
title