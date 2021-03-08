Bozkır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil, erkeklere de kadınların korunmasıyla ilgili hadisli bilgi notu dağıttı.

Bozkır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil, erkeklere de kadınların korunmasıyla ilgili hadisli bilgi notu dağıttı.

Bozkır-Konya kara yolundaki denetim noktasında araçlarda bulunan kadınlara, "Cennet anaların ayaklarının altındadır." hadisi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya'da her şey kadının eseridir." sözünün yazılı olduğu notla birlikte karanfil hediye edildi.

Erkeklere de "Sizin en hayırlınız, kadınlarına hayırlı olan (iyi davranan)dır.", "Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz! Zira siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız." hadislerinin yer aldığı bilgi not dağıtıldı, kadına şiddet konusunda duyarlı olunması noktasında bilgi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yakup Çetin