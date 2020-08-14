Bozkır Barajı, su tutmaya hazırlanıyor
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Bozkır Barajı, su tutmaya hazırlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında inşa edilen Bozkır Barajı, su tutmaya hazırlanıyor.

Bozkır Barajı, su tutmaya hazırlanıyor
14.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:42

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında inşa edilen Bozkır Barajı, su tutmaya hazırlanıyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Beyşehir ilçesinde Göksu Nehri üzerine inşa edilen, temelden 116 metre yüksekliğe ve 361 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan baraj, bu ay içerisinde su depolamaya başlayacak.

Barajın rezervuar alanında yer alan ve su altında kalacak olan Dedemli Mahallesinin taşınma işlemleri ile baraj relokasyon yolu inşasında sona gelindi.

Konya-Çumra 3. Merhale Projesi kapsamında inşa edilen barajda depolanan sular, önce Bağbaşı Barajı'na aktarılacak ardından da Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Ovası'na ulaşacak.

Ayrıca, baraj eteğine inşa edilecek olan hidroelektrik santraliyle yılda 35 milyon kilovat enerji üretilecek. Yapımı 510 milyon liraya mal olan barajın ülke ekonomisine yıllık katkısı ise 2020 yılı fiyatlarıyla 128 milyon lira olacak.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk sulama projesi olma özelliğini taşıyan ve Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) sonra en büyük ikinci proje olan KOP'ta büyük adımlarla ilerlendiğini belirtti.

KOP'un büyük bir projeler demeti olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel'i inşa ettik. Yukarı Göksu Havzasının sularını, Konya Kapalı Havzasına ulaştırdık. Apa-Hotamış İletim (AHİ) Kanalı ve Hotamış Depolamamızı tamamladık. Afşar Barajı ve Hadimi Tüneli inşası devam ediyor. Şimdi de Bozkır Barajımız su tutmaya hazırlanıyor. Konyalılara bu müjdeyi vermekten mutluluk ve gurur duyuyorum. Konya'da ve ülke çapında büyük işlere imza atan DSİ ailesi özveriyle çalışıyor. Projelerin hayata geçmesinde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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