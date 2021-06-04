Bozkır Arslanı Celaleddin canlı izle! ATV Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm izle! Bozkır Arslanı Celaleddin 3. bölüm fragmanı izle!

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BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN CANLI İZLE!

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bozkır Arslanı Celaleddin'in ikinci bölümünde, Harzemşah sarayında iktidar savaşları kızışırken, Celaleddin'in kurtardığı Kutlu Bike'nin Cengiz Han'ın ajanı olduğu ortaya çıkacak. Celâlettin'in saraya Kutlu Bike ile dönmesi herkeste endişe yaratır. Bu durumun Cengiz Han'a açıkça savaş ilanı olduğunu düşünen ve Celaleddin'in emrine karşı gelerek elçilik kafilesine katılmasına sinirlenen Sultan Aleaddin, Celaleddin'in zindana atılmasını emreder. Tüm bu gelişmeler sarayda derin çatlaklar oluştururken, Sultan Aleaddin ve Türkan Hatun komutanların kontrolü nedeniyle de karşı karşıya gelir. Cengiz Han'ın ajanı olan Kutlu Bike, ilk vazifesini yerine getirir. Kutlu Bike'nin hamlesi Türkan Hatun'u hiç istemediği bir çıkış yapmak zorunda bırakır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN SON BÖLÜM İZLE!

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CENGİZ HAN DÜŞMANINI ZAYIFLATMA AMACINDA

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur. Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar. Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

CELALEDDİN GÜÇLER ARASINDA DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır. Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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