Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi
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Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi

İstanbul Bozdoğan Kemeri'ne çıkan bir vatandaş, hayattan bunaldığı için intihar etmek istedi. Polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda ölmekten vazgeçen adam sağlık ekiplerine teslim edildi.

20.09.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:44

İstanbul Unkapanı'nda tarihi Bozdoğan Kemeri'ne çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin D., yoğun uğraşlar sonucunda intihardan vazgeçirildi. İkna çalışmaları sırasında trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak yaşanan olayı görüntülemeye çalıştılar.

Olay, Atatürk Bulvarı'nda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hayattan bunalan Yasin D. restorasyonu devam eden Bozdoğan Kemeri'nin tepesine çıktı. Kemerin ucunda duran Yasin D.'yi gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi
Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi

YOĞUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA VAZGEÇİRDİLER

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak intihar girişiminde bulunan Yasin D.'nin yanına müzakereci polis gönderdi. Şişme branda açan itfaiye ekipleri merdiven aracıyla hazır bulundu. Müzakereci polis ve itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu iki saatin sonunda Yasin D. intihardan vazgeçirildi.

Bozdoğan Kemeri'nden indirilen Yasin D. olay yerindeki sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT ETMEKSİZİN OLAYI GÖRÜNTÜLEDİLER

Yaşanan intihar girişimi meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Maske kullanımı ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen vatandaşlar polis ekiplerince dağıtıldı.

Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi

İkna çalışmaları trafikte uzun kuyruklar oluşmasına da neden oldu.

Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi
Bozdoğan Kemeri'nde intihar girişimi! Hayattan bıktığı için ölmek isteyen vatandaş güçlükle sakinleştirildi

Kaynak: İHA

IHA Editörü - CANER SÖNMEZ
CANER SÖNMEZ
IHA Editörü
Haber Yorumları (2)
VELİ: Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhran ve manevi çöküntüler, aile yapısının çökertilmesi, adaletsizlikler, mahkemelerin senelerce sürmesi vs. Sonuç: psikolojisi bozuk şiddet ve intihar eğilimli toplum.
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BÜŞRA: 2023 gelio.
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