Bozdağ: Yeni anayasayı Türkiye eninde sonunda başaracaktır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Bozdağ: Yeni anayasayı Türkiye eninde sonunda başaracaktır

05.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:52
Bozdağ: Yeni anayasayı Türkiye eninde sonunda başaracaktır

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarında iyi niyetli olunması gerektiğini belirterek, "Uzlaşma olabileceğini düşünüyorum.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışmalarında iyi niyetli olunması gerektiğini belirterek, "Uzlaşma olabileceğini düşünüyorum. Zor ama başarabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Yeni anayasayı Türkiye eninde sonunda başaracaktır ama ben istiyorum ki bu şeref bize ait olsun" dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Yavuz Atar ve Mehmet Uçum ile birlikte Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Yeni Anayasa Gündemi' başlıklı web panele katıldı. Vakfın sosyal medya hesaplarından canlı olarak paylaşılan oturumda konuşan Bozdağ, yeni anayasanın Türkiye'nin değişmez bir konusu olduğunu belirtti. Bozdağ, "Mevcut anayasa 9 kere, 184 noktasında değişiklik yapılmasına rağmen demokratik bir anayasa olmamıştır. Ne kadar değişiklik yaparsak yapalım 1982 anayasasını demokratik bir anayasaya dönüştürmemiz çok zor" dedi.

Türkiye'nin 60 yıldır darbe anayasasıyla yönetilmesinden utandığını belirten Bozdağ, "Yeni anayasa yapılmamışsa bunun en büyük vebali milletvekillerine, siyasi partilere aittir. Hem siyasileri bu vebalden kurtarmak için, hem demokratik, sivil bir anayasa kavuşması için bir başlangıç olarak görüyorum. Ama dünün alışkanlıklarıyla devam edersek netice alamayız" diye konuştu.Anayasa çalışmalarında iyi niyetli olunması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, "Uzlaşma olabileceğini düşünüyorum. Zor ama başarabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı tarihi bir çağrıdır. Yeni anayasayı Türkiye eninde sonunda başaracaktır ama ben istiyorum ki bu şeref bize ait olsun. Bizim neslimize ait olsun" ifadesini kullandı.'ANAYASANIN TARİHİ 2023 OLURSA ÇOK ANLAMLI OLUR'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Atar ise sıfırdan anayasa yapmanın toplum açısından da o anayasaya meşruiyetini güçlendireceğini belirtti. Bazı çevrelerin yeni anayasanın yapılamayacağını söylediğini belirten Atar, "Ben bu görüşe katılmıyorum. Anayasanın 50 maddesi değişiyorsa hepsi değişebilir. Dolayısıyla tarihi de değiştirilmelidir. 2023 olursa çok daha anlamlı olur" dedi.Yeni anayasa için 2011 ve 2013'tekine benzer bir uzlaşma komisyonu oluşturulabileceğini kaydeden Atar, "2013 komisyonun düştüğü hataya düşülmemelidir. 4 siyasi partiden geçebilmesi için oy birliği kriteri vardı. Bu şekilde anayasa yapılması mümkün değil. Oy birliğiyle yeni anayasa yapılması hiçbir demokraside yok. Kabul yeter sayısı makul olmalı. Maddeler üzerinde uzlaşı için daha uygun bir yöntem belirlenmeli" diye konuştu.'YENİ ANAYASA 3 TEMEL SACAYAĞI ÜZERİNDEN TARTIŞILACAK'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum da, geçmişte olduğundan farklı olarak anayasa yapım sürecinin halkla başlayıp halkla bitmesi gerektiğini anlattı. Halkın anayasa konusunda çok yoğun birikimlerinin olduğunu belirten Uçum, şöyle konuştu:

"Yeni anayasa 3 temel sacayağı üzerinden tartışılacak anayasadır. Cumhuriyet, üniter yapı ve demokrasi. Bu üçlüyü güçlendirecek esaslar üzerinden yürütülecek tartışma Türkiye için faydalı olacaktır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra OLAÇ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Deniz Akkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Nihat Özdemir Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bozdağ: Yeni anayasayı Türkiye eninde sonunda başaracaktır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 18:14:34. #1.16#
title