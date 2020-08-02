Bozcaada'da makilik alanda yangın (2)
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Bozcaada'da makilik alanda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Bozcaada'da makilik alanda yangın (2)
02.08.2020 23:55 | Son Güncelleme: 02.08.2020 23:58

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bozcaada ilçesi Beylik Koyu yakınlarında saat 20.00 sıralarında makilik alanda başlayan yangına ilk etapta Bozcaada Belediyesi'nin 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ardından Ezine ve Geyikli belediyelerine ait 4 itfaiye aracı ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, feribotla Bozcaada'ya sevk edilerek, söndürme çalışmalarına katıldı. Bozcaada'daki vatandaşlar da kendilerine ait su tankerleri ve iş makineleri ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ile Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu da adaya gelerek, çalışmaları yerinde takip etti. Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu arada yılın büyük bölümünü adadaki evinde geçiren sanatçı Fenidur Düzağaç da alevlerin yayıldığı bölgeye giderek, endişe içerinde yangını izledi. 

Beylik Koyu sırtlarındaki yangın rüzgarın hızıyla sahil kesimine doğru ilerledi. Yangında makilik alan dışında bölgedeki kızılçam ağaçları da zarar gördü. Üç saat süren mücadelenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmalarına devam ediyor. 

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale),


Kaynak: DHA

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