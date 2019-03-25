Bozbey Mudanya'da Konuştu: "Bursa Mavisiyle Tekrar Buluşacak"

Mudanya'da halkla buluşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, çevre yolu, tramvay ve banliyö hatlarıyla Mudanya'yı rahatlatacaklarını söyledi. Bozbey, "Yol kenarında alınan otopark ücretlerini kaldıracağız. Ulaşım ve suda indirimler sağlayacağız. Bursa, mavisiyle tekrar buluşacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Mudanyalılar'la buluştu. CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan, CHP ve İYİ Parti'nin ilçe başkanları, Mudanya Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz ve Mudanya Belediyesi eski başkanı Erol Demirhisar'la birlikte ilk olarak Güzelyalı'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Mustafa Bozbey, ardından Güzelyalı Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. 17 ilçesiyle Bursa'yı gülümsetecek proje önerilerini Güzelyalı sakinleriyle paylaşan Bozbey, daha sonra Mudanya'ya geçti. Mustafa Bozbey, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bozbey, Türkyılmaz ve milletvekilleri, İskele Meydanı'ndan, Mudanya Bandosu eşliğinde ve vatandaşların oluşturduğu kalabalıkla Mütareke Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey ile Hayri Türkyılmaz'ın eşi Gülbahar Yılmaz da eşlik etti. Esnaf ve vatandaşları da selamlayan Bozbey, Mudanya Mütareke Meydanı'nda da vatandaşlarla buluştu. Mütareke Meydanı'nda trafik ve ulaşımdan suya, tarih ve turizmden üretime kadar birçok sorunun çözümüne ilişkin proje önerilerini vatandaşlarla paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart'tan sonra Bursa'nın ve Bursalılar'ın mavisiyle buluşacağını vurguladı.

"Mudanya'da ulaşım sorununu çözeceğiz"

Ulaşıma yönelik proje önerilerini Mudanyalılar'a anlatan Mustafa Bozbey, "Bursa'dan Mudanya'ya banliyö tren hattı önerimiz var. Güzelyalı ve Mudanya Sahili de bütünleşmeli. Güzelyalı'dan Arnavutköy'e kadar da tramvay önerimiz var. Mudanya'da denizi de kullanarak ulaşım sorununu çözeceğiz. Mavisine sırtını dönmüş Bursa, Mudanya'yla buluşmalı ve mavisini yeniden hatırlamalı" diye konuştu.

Hayri Türkyılmaz'ın ve Erol Demirhisar'ın Mudanya'ya önemli hizmetleri olduğunu ifade eden Bozbey, Mudanya'nın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden mahrum kaldığına dikkat çekti. Bozbey, 31 Mart'tan itibaren Mudanya'nın, her konuda hak ettiği değeri alacağını ve turizmin merkezi haline geleceğini belirtti. Mudanya Sahili'nin 4 yılda tamamlanamadığının altını çizen Mustafa Bozbey, önemli sorunlardan birinin de otopark olduğunu ifade etti.

"Otopark sorunu çözülecek"

Otopark sorununu çözeceklerini ve 31 Mart'tan itibaren yol kenarlarından alınan otopark ücretlerini kaldıracaklarını vurgulayan Bozbey şöyle konuştu: "Hayri Başkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 'otopark yapın, yeri de hazır' diyor ama geri dönüş bile alamıyor. 31 Mart'tan itibaren otopark sorununu çözeceğiz ve kesinlikle cadde üstlerinden otopark ücreti alınmayacak. Orada görev yapan kardeşlerimize de sahip çıkacağız. Emeğe saygımız var."

Mudanya'da yaşanan trafik yoğunluğuna da değinen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, insanların Trilye'yeye gitmekte zorlandığını söyledi. Mudanya'ya yapılacak olan çevre yolu ile birlikte insanların doğrudan Trilye'ye ulaşabileceğini ifade eden Bozbey, böylece Mudanya'nın da trafik yoğunluğu açısından rahatlayacağını belirtti. Bozbey, "İnsanlar buraya geldiğinde hem otopark hem de ulaşım yönünden rahat edecek. Gelenler sahilde güzel vakit geçirecek" dedi.

Su ve ulaşıma indirim geliyor

Dünyada turizm gelirlerinin arttığı bir dönemde Bursa'nın turizm gelirlerinin düşmesinin büyük bir sorun olduğuna dikkat çeken Bozbey, Mudanya'nın turizm potansiyelini ortaya çıkarıp, esnafın da insanların da yüzünü güldüreceklerini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, su ve ulaşımda yapacakları indirim ile çiftçi, üretim ve kadınlara verecekleri desteklere de değindi. Bozbey projelerini şöyle sıraladı: "1 Nisan'da suda hanelerde yüzde 25, ticaret yapılan alanlarda da yüzde 20 indirim yapacağız. Vatandaşlarımız tek biletle bir yerden başka bir yere hem konforlu hem ucuz bir şekilde ulaşabilecek. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, okula gidiş gelişlerinde ücret ödemeyecek. Ayrıca 1 saat aktarma ücreti alınmayacak. İndirimli ve tam aylık abonmanları 60 TL'ye ve 120 TL'ye düşüreceğiz. Kadınlara mikrokredi desteği vererek üretime teşvik edeceğiz. Bu sayede aile bütçesine katkı sağlamalarına destek olacağız. Ürün çeşitliliğini artırarak, kooperatifleri destekleyeceğiz. Köylümüzün refah düzeyini artıracağız."

"Allah'a havale ediyorum"

"Biz çok iyiyiz" diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, bu yüzden kendisine yalan yanlış iftira atıldığını söyledi. Bozbey, "Yalan konuşanları, iftira atanları Allah'a havale ediyorum. Bizim yalanla, iftirayla işimiz olmaz. Biz, kimseyi ötekileştirmiyoruz. Bursalılar, ötekileştirenlere cevabını 31 Mart'ta verecek" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA