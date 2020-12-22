Bozbey'den nezaket ziyareti
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Bozbey'den nezaket ziyareti

22.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:31
Bozbey'den nezaket ziyareti

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette ülke gündemi ve kent sorunları konuşuldu.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın temsilcisi olarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olan Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi Başkanlık Makamı'nda Bozbey'i ağırlayan Başkan Erdem, 4 dönem Nilüfer'de başkanlık görevini yürüten Mustafa Bozbey'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sıcak bir ortamda geçen buluşmada; ülke gündemi, kent sorunları ve Nilüfer Belediyesi'nin özellikle pandemi sürecindeki çalışmaları değerlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin performansını ve kent sorunlarını yakından takip ettiğini belirten Mustafa Bozbey, halkın içinde olmaya ve toplumsal sorunları yakından gözlemlemeye çalıştığını vurgulayarak, gelecek güzel günlere inancını koruduğunu söyledi.

Ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Turgay Erdem ise, Bozbey'e Nilüfer Kent Bostanları'nda üretilip "Nilüfer Bostan" markasıyla satışa sunulan ekolojik ürünlerden hazırlanmış bir paket armağan etti. - BURSA

Bozbey'den nezaket ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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