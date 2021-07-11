Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
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Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar, yiyecek arayışı için ilçe merkezine indi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde boz ayılar, yiyecek arayışı için ilçe merkezine indi. Bir boz ayı, cama vurarak yiyecek istedi. Vatandaşın attığı elmayı yiyen boz ayı cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıkamış Sarıçam ormanlarında yaşamlarını sürdüren boz ayılar, ormandan ilçe merkezine inerek karınlarını doyuruyor. Hemen hemen her gün boz ayılarla karşılaşan Sarıkamışlılar ise bu duruma alışkın. İlçe merkezine gelen boz ayı ailesi, çöp konteynırını devirerek çöplerden bulduğu yiyeceklerle karınlarını doyurdu. Vatandaşlara aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana çekiliyor.

"CAMI VURDU, YİYECEK İSTEDİ"

Sarıkamış'ta merkeze inen ayılar zaman zaman da insanları şaşırtıyor. TOKİ lojmanlarına gelen bir boz ayı, önce balkon camından evin içerisini kontrol etti. Ardından cama vurarak yiyecek istedi. Ayıyı balkon kapısının önünde gören vatandaş ise ayıya elma verdi. Vatandaşın verdiği elmayı alarak yiyen ayı vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

(Alper Yıldırım/İHA)

Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi
Sarıkamış'ta boz ayılar ilçe merkezine indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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