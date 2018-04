Boyutlar Arasında Büyüleyici Bir Işık Ve Ses Deneyimi…

Zorlu PSM Digilogue Space'te açılan "Narrow" sergisi; görsel- işitsel enstalasyonları ve sahne performanslarıyla Avrupa'nın ses getiren kolektiflerinden biri olan Nonotak'ın imzasını taşıyor. Serginin küratörlüğünü ise Digilogue Direktörü Lalin Akalan üstleniyor.

Bugüne kadar yarattıkları enstalasyonlar ile konuk oldukları mekanlarda yeni tecrübeler yaratan Nonotak'ın sanat işleri, kurucularından Takami Nakamoto'nun zaman ve mekanda ses kullanımına gösterdiği özenle, Noemi Schipfer'in kinetik görselliğe sahip geometrik illüstrasyonlarının buluşmasıyla ortaya çıkıyor. Mekan ve performans özelinde kurguladıkları teknolojileri enstalasyonlara dönüştüren Nonotak, "Narrow" sergisi ile yeni deneyimlere açık bir alan yaratıyor. Sergi, elmas konfigürasyonlarındaki yüksek güçlü LED'lerin onlarca metre uzunluğunda belirli aralıklarla kusursuzca yerleştirilmesinden meydana geliyor. Ortaya çıkan enstalasyon, Nonotak'ın mükemmel ışık ve ses programlaması ile ziyaretçilere boyut atlatan bir deneyim sunuyor.

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu: "Dijital dünyanın farklı disiplinlerle ilişkisini özgün içeriklerle etkileşim halinde tutuyoruz"

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu "Zorlu Grubu, yaratıcı endüstrileri üretim şekli ve gelecek vizyonuyla kucaklıyor. Farklı disiplinlerden beslenen, yaratıcı endüstrilerin kol kola girerek üretebildiği bir ekosistemin, hayatın her alanına ufuk açıcı etkisi olduğuna inanıyoruz. Ülkemizde dijital sanata olan ilgiyi cevapsız bırakmayarak, bu alanda uluslararası kapsamda başarı kazanmış sanatçıları ağırlıyor ve dijital dünyanın farklı disiplinlerle ilişkisini özgün içeriklerle etkileşim halinde tutuyoruz. Ses ve ışıklarla bulunduğu alanı yeniden tanımlayan Nonotak'ın Narrow sergisiyle geleceğe dokunmak isteyen herkesi Zorlu PSM Digilogue Space'e bekliyoruz." dedi.

Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas: "Narrow sergisi, dijital sanatın mekan algısındaki dinamik değişimi ortaya çıkarıyor."

Zorlu Performans Sanatları Merkezi Genel Müdürü Murat Abbas "Zorlu Holding ve Zorlu PSM'nin sanat, yaratıcılık ve teknolojiyi dijital sanat üzerinden sahiplendiği Digilogue platformu, insanlara adeta yeni dünya olarak tanımladığımız bilinmeyen bir evrenin kapılarını açıyor. Galeri alanımızda konumlanan Narrow sergisi ile dijital sanatın mekan algısındaki dinamik değişimi ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz sene Sonar Istanbul'daki performansıyla ağırlama fırsatı bulduğumuz Nonotak'a gösterilen büyük ilginin bu sergiyle de artarak devam etmesini umuyoruz."

Ses, ışık ve mekanın büyüleyici buluşması: Nonotak

Nonotak, bir illüstrasyon ve performans projeleri kolektifi. Görsel sanatçı Noemi Schipfer ve müzisyen mimar Takami Nakamoto liderliğinde, mimar Bigoni-Mortemard'ın Paris'teki bir devlet binasının lobisi için büyük ölçekli bir duvar resmi talep etmesiyle kurulan Nonotak, bugün görsel-işitsel enstalasyonları ve sahne performanslarıyla çalışıyor.

Büyük ilgi gören enstalasyon çalışması "Daydream V2" ile 2013 yılında Prix Cube ödülüne aday gösterilen Nonotak, aynı çalışmasıyla ADC Young Guns ödülünü kazandı. Bu başarının ardından kolektif, Forbes dergisinin 2016 yılında "30 Yaş Altı 30 Avrupalı Sanatçı" listesinde yer aldı. 2013 yılında Nakamoto ve Schipfer ünlü fransız modaevi Hermés ile yaptığı işbirliği "Light Excursions" isimli vitrin enstalasyonu, Hermés'in İstanbul mağazasında ve Galeries Lafayette Paris'teki genel merkezinde sergilendi.

2016 yılı Haziran ayında Nonotak, bugüne kadar tasarladıkları en büyük proje olan "Hoshi"yi tanıttı. Vice Media "The Creators Project" ve Toyota tarafından sunulan eser; New York, Chicago ve Los Angeles'da gösterildi. Eserin varyasyonlarından biri olan "Highline" ise 2016 boyunca "Shiro" isimli performans gösterisi ile beraber Houston Day For Night'da gösterildi. "Hoshi" aynı zamanda DJ Snake'in "The Half" isimli parçasının klibinde de yer aldı. Young Thug, Swizz Beatz ve Jeremih'in de boy gösterdiği "Director X" imzalı klip büyük ses getirdi. 2017 yılında Nonotak, İngiliz yönetmen Sean Ellis ve ünlü modacı Stella McCartney ile bir kısa film projesinde bir araya geldi. Oyuncu Cillian Murphy'nin yer aldığı filmin müziklerini de Paul McCartney üstlendi.