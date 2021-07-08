Boyun fıtığına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Boyun fıtığı neden olur? Evde boyun fıtığı ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel çözümler

Omurgadaki kemiklerin zaman içerisinde zedelenmesi ya da çevresel faktörlere bağlı olarak zarar görmesi sonucu boyun fıtığı oluşabilir.

Omurgadaki kemiklerin zaman içerisinde zedelenmesi ya da çevresel faktörlere bağlı olarak zarar görmesi sonucu boyun fıtığı oluşabilir. Sinir köklerinin üzerinde oluşan tahribat, giderek fıtığa dönüşür. Kadınlarda görülme riski erkeklere oranla iki kat daha fazladır.

Boyun Fıtığına Ne İyi Gelir? Evde Boyun Fıtığı Ağrısına İyi Gelen Doğal ve Bitkisel Çözümler

Magnezyum ağırlıklı beslenmek: Doktorların ve beslenme uzmanlarının ortak görüşüyle magnezyum ağırlıklı beslenme boyun fıtığı ağrılarını minimum seviyeye çekmek için idealdir. Öğün aralarında tüketilebilecek ceviz ve badem gibi kuru yemişler önerilen gıdalar arasında yer alıyor. Akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzetleri olan fasulye ve mercimek de magnezyum açısından oldukça zengindir.

Masaj: Profesyonel olarak yapılan masajlar bel ve boyun fıtıklarına çok iyi gelmektedir. Ancak bilinçsiz bir şekilde, ev ortamında bu tür masajlar yapılmamalıdır. Çünkü yapılacak yanlış ve aşırı bir hareket fıtık ağrılarının çok daha azmasına neden olabilir.

Stresten uzak durmak: Sadece fiziksel nedenler değil stres gibi psikolojik temelli etkenler de boyun fıtığına neden olabilir. Stres ve kaygı gibi kişilerin fizyolojisini olumsuz etkileyen ortamlardan kaçınılmalıdır.

Egzersizler: Boyun fıtığı teşhisi konulan kişiler düzenli olarak boyun egzersizleri yapabilirler. Boyun öne ve arkaya doğru hareke ettirilebilir, boyun dik tutularak sağa ve sola çevrilebilir, eller başın arkasında birleştirip öne doğru itmek ve bu direnç göstermek boyun fıtığı için yapılanbilecek hareketlerdendir.

Boyun Fıtığı ve Kol Ağrısı Nasıl Geçer?

Boyun fıtığı nedeniyle oluşan kol ağrısı için uzman hekim tarafından kol ağrısını hafifletmek için bazı ilaçlar verilebilir.

Boyun Fıtığı Olmamak İçin

Boyun fıtığı olmamak için özellikle ilerleyen yaşlarda belli başlı alışkanlıklar yavaş yavaş terk edilmelidir. Halk arasında oldukça yaygın olan boyun kütletme alışkanlığı bunlardan ilkini oluşturuyor. 50 yaş üstü kişiler, spor ve egzersiz yaptıkları takdirde hızlı ve ani hareketlerden kaçınmalıdır. Ağır kaldırmak, vücudu fazla zorlamak ve telefon başında fazla vakit geçirmek de kaçınılması gereken hareketler ve alışkanlıklardan diğerleridir.

Boyun Fıtığı ve Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Boyun fıtığı ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Baş ağrısını geçirme konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Boyun Fıtığı Neden Olur?

1- Mesleki nedenler: Meslekleri gereği sürekli olarak ayakta kalan ya da belli bir pozisyonda durmak zorunda kalanlarda boyun fıtığı çok daha fazla oranda görülür. Bu alanda yapılan birçok araştırma ve inceleme uzun yol şoförlerinin saatler boyunca hep aynı pozisyonda araba sürmelerinden dolayı omurlarında ciddi zedelenmeler olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ağır işlerde çalışan kişilerde de bu hastalığın izleri çok daha yoğun olarak görülür.

2- Telefon ve internet bağımlılığı: Son on yıl içerisinde yediden yetmişe herkesi etkisine altına alan belli başlı alışkanlıklar boyun fıtığına adeta davetiye çıkarıyor. Sabit bir pozisyonda telefona ve bilgisayara bakan kişilerde sinir kökleri baskıya daha fazla dayanamaz ve fıtık oluşumu başlar.

3- Duruş bozuklukları: Masa başı işlerinde kambur ve başı önde oturmak boyun fıtığının bir başka sebebidir. Dik oturmaya özen gösterilmeli, en azından saat başında ayağa kalkıp birkaç dakika hareket etmek gerekmektedir.

Boyun Fıtığı Nedenleri

Yukarıda sayılan sebepler dışında birçok faktör de boyun fıtığına doğrudan ya da dolaylı olarak zemin hazırlar. Spor esnasında aşırı yükleme yapmak, ağır yükler kaldırmak ve yaşa bağlı gelişen komplikasyonlar da boyun fıtığında etkili rol oynamaktadır.

Boyun Fıtığı Belirtileri

1- Kolda uyuşma: Boyun bölgesinde ortaya çıkan fıtıkların belirtileri sadece boyun ve çevresinde hissedilmez. Bununla birlikte hastaların yarısından çoğunda kolda uyuşma gibi belirtiler de saptanmıştır. İlerleyen fıtık evrelerinde kol ve el parmaklarında his kaybı da yaşanabilir.

2- Baş ağrısı: Fıtık, ağrı semptomları ile birlikte ortaya çıkar. Boyun ağrıları ile birlikte baş ağrısı hastanın günlük yaşamını olumsuz olarak etkilemektedir. Gece oksijen azaldığında ağrılar çok daha fazla olabilir.

3- Hareketlerde kısıtlanma: 50 yaş üstü hastalar boyun fıtığı olduğu takdirde hareketlerinde ciddi bir kısıtlanma ortaya çıkar. Başını sağa sola döndürmekte ve ileri geri oynatmakta zorluk çekebilirler.

4- Tutulma: Boyun tutulması, fıtığın en sık rastlanan belirtilerinden bir diğeridir. Özellikle akut seviyedeki fıtıklarda tutulmalar çok daha uzun süreli olmaktadır.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Kaynak: Hürriyet