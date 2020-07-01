Boys State Filmi Boys State filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Boys State filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Boys State, Teksas’ın dört bir yanında yaşayan farklı hayatlara ve siyasi görüşe sahip olan 17 yaşındaki 1100 gencin, hükümet kurmak için bir araya gelmesini konu ediyor.

Yönetmen: Amanda McBaine, Jesse Moss

Senaryo: Amanda McBaine, Jesse Moss

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Boys State

Yapımcı Firma: Mile End Films West

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 109 dk.

Dağıtıcı Firma: A24

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com