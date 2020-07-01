Boys State Filmi
Boys State filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Boys State filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
01.07.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:58
Boys State, Teksas’ın dört bir yanında yaşayan farklı hayatlara ve siyasi görüşe sahip olan 17 yaşındaki 1100 gencin, hükümet kurmak için bir araya gelmesini konu ediyor.
Yönetmen: Amanda McBaine, Jesse Moss
Senaryo: Amanda McBaine, Jesse Moss
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Boys State
Yapımcı Firma: Mile End Films West
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 109 dk.
Dağıtıcı Firma: A24
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Boys State Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com